Тренер из России творит чудеса в сборной Казахстана. Поедут на Евро-2024?

Сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионаты Европы и мира. Чаще всего она ужасно выступала в отборочных турнирах, занимая последние места в таблице. Однако за последние насколько лет ситуация кардинально изменилась.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На чемпионат мира в Катаре казахстанцы пройти не сумели. За восемь туров они не одержали ни одной победы. Вничью «ястребы» сыграли с Украиной (1:1 и 2:2), а также с Боснией и Герцеговиной (2:2). Уступили они Финляндии (0:1 и 0:2), боснийцам (0:2) и Франции (0:2 и 0:8).

Всё изменил Магомед Адиев

Неудачное выступление в отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре привело к тому, что национальная команда пережила смену главного тренера. Талгат Байсуфинов был отправлен в отставку. Возглавил Казахстан бывший наставник «Анжи» и «Ахмата» Магомед Адиев.

Назначение Адиева благотворно повлияло на настроение сборной. Не сразу, но российский тренер заслужил доверие подопечных и помог им выйти на абсолютно новый уровень игры. Улучшились рисунок футбола, эмоциональная составляющая команды и результаты.

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Сначала казахстанцы здорово выступили в Лиге наций. Они уступили только Азербайджану (0:3), во встрече последнего тура, которая уже ничего не решала. Вничью «ястребы» сыграли с Беларусью (1:1). Обыграли азербайджанцев (2:0), Беларусь (2:1) и Словакию (1:0 и 2:1). Таким образом, они заняли первое место в группе и получили повышение в дивизионе.

Дальше — больше!

Теперь у подопечных Адиева есть вполне неплохие шансы квалифицироваться на Евро-2024. За четыре тура отборочного турнира они уступили только Словении (1:2). Затем казахстанцы сенсационно обыграли Данию (3:2), разгромили Сан-Марино (3:0), а также победили Северную Ирландию (1:0).

Не последнюю роль в успехах сыграли выступающие на клубном уровне за ЦСКА и «Зенит» футболисты — Бактиёр Зайнутдинов и Нуралы Алип. Защитник отыграл по 90 минут во всех трёх выигранных встречах. Полузащитник, в свою очередь, принял участие во всех четырёх встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Можно паковать чемоданы в Германию

На данный момент сборная Казахстана располагается на втором месте в турнирной таблице квалификации на Евро-2024. У неё столько же очков, сколько у возглавляющей таблицу Финляндии, но чуть хуже разница забитых и пропущенных. Отрыв от Дании и Словении составляет два очка.

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Датчане и словенцы — сильные соперники. Однако в последнее время они нестабильны. Да и финны вполне могут растерять позиции. Поставить на то, что казахстанцы сыграют на Евро-2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80.

Адиев – очень сильный мотиватор. Благодаря его стараниям открылись лучшие волевые качества казахстанской сборной. В оставшихся встречах квалификации ЧЕ-2024 «ястребы» наверняка выступят на максимум собственных возможностей и добудут хорошие результаты. В таком виде и тонусе их хочется видеть в финальном раунде турнира.

Казахстанцы сильно ограничены в ресурсах. Они выглядят андердогами, но это только пока. Впереди у Адиева есть целых три месяца для того, чтобы как можно лучше подготовить своих подопечных к решающим матчам квалификации Евро-2024. Учитывая то, какого прогресса им уже удалось достичь, в дальнейшие улучшения верится без какого-либо труда.

Ставка: Казахстан сыграет на Евро-2024 за 5.80.

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