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Экспресс на UFC Fight Night, кард боёв, во сколько начало, участники, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Экспресс на UFC Fight Night с коэффициентом 11.99: россияне пришли за американцами
Максим Ермаков
Экспресс на UFC Fight Night: кард боёв
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Бойцам из США в этом карде придётся несладко.

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76, главным событием которого станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым. Также на турнире выступят Ринат Фахретдинов, Яна Куницкая-Сантос, Дамир Исмагулов, Александр Романов, Нурсултан Рузибоев и Гурам Кутателадзе. Представляем вашему вниманию экспресс на бои UFC с коэффициентом 11.99.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на бой Кевин Ли — Ринат Фахретдинов

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Кевин Ли - Ринат Фахретдинов
02 июля 2023, воскресенье. 01:35 МСК
Не началось

Кевин Ли провёл 18 боёв в UFC, выиграв 11 из них. Он также дрался с лучшими бойцами в полулёгком и полусреднем весе, включая Тони Фергюсона и Рафаэля дос Аньоса. Фахретдинов провёл только два поединка в UFC и не сталкивался с соперниками такого уровня, как американец. Ринат обладает хорошими ударными навыками. Первый татарин в UFC занимается самбо и владеет партером. Именно борьба может стать проблемой для Кевина.

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Ли не дрался в UFC с марта 2022 года. Простой обязательно скажется на его результатах и показателях. Фахретдинов провёл два поединка в UFC в 2023 году и будет чувствовать себя в октагоне более комфортно.

Будет интересно посмотреть, в какой форме находится Кевин Ли после большого перерыва и операции на колене. Он также не выиграл ни одного боя в полусреднем весе за всю свою карьеру. Его ждёт поединок с очень сильным российским бойцом. Мы считаем, что Ринат выиграет досрочно за 2.88.

Прогноз на бой Дамир Исмагулов — Грант Доусон

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Дамир Исмагулов - Грант Доусон
02 июля 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Не началось

Дамир Исмагулов является одним из самых стабильных бойцов в лёгком весе. Он отлично защищается в стойке и использует постоянные движения головой, ускользая от ударов и сближаясь с соперниками. Он постоянно идёт вперёд, а его удары руками одни из самых быстрых. Дамир способен выдавать классные боксёрские комбинации.

Однако Доусон — мастер сабмишенов, поэтому могут возникнуть проблемы. Чтобы выиграть этот бой, Гранту придётся работать в стойке и терпеливо ждать, когда соперник откроется. Исмагулов проиграл последний поединок Царукяну и прервал серию из 19 побед, пять из них в UFC. У россиянина не должно возникнуть проблем с американцем, поэтому ставим на его победу за 1.85. Отличный шанс вернуться к полосе выигрышей.

Прогноз на бой Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Шон Стриклэнд - Абусупьян Магомедов
02 июля 2023, воскресенье. 04:40 МСК
Не началось

Шон Стрикленд с радостью согласился на бой в главном событии UFC FN против россиянина, у которого за плечами всего один поединок в этой организации. Стрикленд — боксёр с напором и действует в агрессивном стиле. Он может принимать удары и ещё больше любит их наносить. Американец очень терпелив в стойке. Как только он найдёт слабое место, тут же будет бить по нему.

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Магомедов проводит всего второй поединок в UFC — и уже в главном событии. Его дебют был потрясающим. Российско-немецкий боец отправил своего соперника в нокаут идеально поставленным фронтальным ударом. Абусупьян очень сильный боксёр и обладает большим размахом рук.

Магомедов является перспективным спортсменом, и организация не ошиблась, возлагая на него большие надежды. Шон, конечно, хороший боец, но у Абусупьяна великолепные боксёрские удары, и в стойке американцу ловить будет нечего. Поставим на победу российско-немецкого бойца за 2.25.

Экспресс на UFC 2 июля 2023 года

Ставка 1: победа Фахретдинова над Ли досрочно за 2.88.

Ставка 2: победа Исмагулова над Доусоном за 1.85.

Ставка 3: победа Магомедова над Стриклендом за 2.25.

Общий коэффициент: 2.88 Х 1.85 Х 2.25 = 11.99.

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