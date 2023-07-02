Если «трёхцветным» достался лёгкий соперник, то «три льва» должны показать всё, на что способны.

Экспресс на футбол с коэффициентом 6.75: Франция и Англия в шаге от полуфинала

2 июля пройдут два оставшихся матча 1/4 финала Евро-2023 U21, а также продолжаем следить за встречами бразильских команд. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.75 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Англия — Португалия

Сборная Англии U21 катком прошлась по соперникам на групповой стадии Евро-2023, одержав три победы с одинаковым счётом 2:0. «Три льва» смотрелись настолько мощно в каждом матче, что не возникало сомнений в их тотальном превосходстве. Сложилось впечатление, что англичане используют лишь 50% от своего потенциала.

Португальцам хватило четырёх очков, чтобы выйти в плей-офф. Они обыграли сверстников из Бельгии со счётом 2:1 и завершили вничью игру с Нидерландами (1:1). С атакой у команды проблемы — всего три забитых мяча на групповом этапе Евро-2023. У Португалии не нашлось нового Криштиану, который сплотил бы вокруг себя игроков.

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Сборная Англии U21 — явный фаворит не только четвертьфинала, но и всего Евро-2023. Оборона является главным козырем у номинальных хозяев — ни одного пропущенного мяча. Их соперник выглядит на турнире слабо, и лишь везение помогло португальцам выйти в плей-офф. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии за 1.90.

Прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Франция — Украина

Франция безупречно провела групповой этап, выиграв все три матча — у Италии (2:1), Норвегии (1:0) и Швейцарии (4:1). «Трёхцветные» возглавили группу с девятью очками. Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола подпортил нервы многим защитникам на этом турнире. На его счету два гола за сборную, а Максанс Какере, Райан Шерки и Амин Гуири забили по одному мячу.

Украина проводит впечатляющую кампанию. Она заняла второе место в группе В с семью очками, сравнявшись с Испанией, занявшей первое место в таблице. Украинцы победили Хорватию со счётом 2:0, Румынию (1:0) и сыграли вничью с Испанией — 2:2. Украина стремится выиграть свой первый чемпионат Европы среди юношей до 21 года. По словам тренера Руслана Ротаня, мотивация может стать определяющим фактором в этом матче. Поставим на обмен голами за 1.90.

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро»

«Атлетико» возглавил бывший тренер сборной Бразилии – Луис Фелипе Сколари. Пока смена наставника помогла команде лишь отчасти. Клуб под его руководством дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Однако ничья со счётом 1:1 с парагвайским «Либертадом» позволила сохранить вторую строчку в группе Кубка Либертадорес и выйти в плей-офф.

За «Атлетико» выступает Халк. Бывший нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром команды с 20 голами в 34 матчах. Под руководством нового тренера форвард ещё не забивал. Ближайший матч подходит для того, чтобы исправить эту ситуацию, ведь «Америка Минейро» является одним из аутсайдеров Серии А.

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На чужих полях эта команда проиграла пять из шести последних встреч. При этом за последние восемь матчей на выезде лишь однажды зрители увидели менее трёх забитых мячей. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс на матчи 2 июля

Ставка 1: победа Англии над Португалией за 1.90.

Ставка 2: обе забьют в матче Франция — Украина за 1.90.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Атлетико Минейро» — «Америка Минейро» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.90 Х 1.87 = 6.75.

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