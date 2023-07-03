Шелби Роджерс — Елена Рыбакина. Казахстанка готова к защите титула на Уимблдоне

На самом старте не будет никаких проблем с соперницей.

4 июля Шелби Роджерс и Елена Рыбакина сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество казахстанке, коэффициент на её победу составляет 1.12. Шансы американки оценили коэффициентом 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Шелби Роджерс – Елена Рыбакина 4 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Шелби Роджерс – Елена Рыбакина не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.40, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.50. Поставить на победу казахстанки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Шелби Роджерс – Елена Рыбакина (04.07.2023)

Начинается самый интересный турнир «Большого шлема» — Уимблдон. 4 июля в одной из встреч первого круга американка Шелби Роджерс, занимающая 46-е место в рейтинге WTA, встретится с казахстанкой Еленой Рыбакиной — третьей ракеткой мира. Начало игры не ранее 13:00.

Ничем выдающимся в этом сезоне Шелби не запомнилась. Её лучшим результатом стал четвертьфинал в Абу-Даби, в котором она проиграла Белинде Бенчич со счётом 0:2. На этом успехи закончились. Всего Роджерс победила в 14 из 27 матчей в 2023 году.

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Игра американской теннисистки настолько плохая, что она потерпела поражения в последних четырёх матчах. В Мадриде она уступила в третьем круге Ирине Бегу – 0:2 (5:7, 2:6). В Риме проиграла Линде Носковой – 1:2 (6:4, 1:6, 4:6). На Открытом чемпионате Франции Шелби вылетела уже в первом круге, потерпев поражение от Петры Мартич – 1:2 (6:3, 3:6, 2:6).

Болельщики продолжали верить, что в Истбурне Роджерс реабилитируется за все поражения, но этого не произошло. В соперницы американской спортсменке досталась Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. Шелби не смогла даже навязать борьбу и проиграла 0:2 (4:6, 4:6).

На фоне соперницы Елена Рыбакина выглядит явным фаворитом. Она проводит великолепный сезон и не собирается брать паузу. К тому же казахстанка является действующей победительницей Уимблдона.

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В марте теннисистка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе на харде. В последнем матче она обыграла Арину Соболенко – 2:0 (7:6, 6:4). После этого дошла до финала в Майами, но уступила Квитовой.

Следующий подарок болельщикам Елена преподнесла в Риме, став победительницей грунтового турнира. По пути к трофею ей пришлось обыграть таких тяжёлых соперниц, как Ига Свёнтек, Елена Остапенко, а в финале Рыбакина победила Ангелину Калинину. Казахстанка выиграла первый сет, а во втором украинка отказалась от участия после проигранного гейма.

Елена могла бы показать отличные результаты на Открытом чемпионате Франции, но за несколько минут до начала матча третьего круга снялась с турнира. Причиной стала болезнь. К счастью, со здоровьем перед Уимблдоном у третьей ракетки мира всё в порядке. Она впервые будет защищать такой крупный титул и выложится на максимум.

Роджерс находится в кризисе и на серии из четырёх поражений. Какой козырь нужно припрятать в рукаве, чтобы выиграть у действующей победительницы Уимблдона и третьей ракетки мира? Рыбакина должна выигрывать и сделать это с хорошим запасом. Поставить на победу Елены с форой (-5.5) можно за 1.90.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Шелби Роджерс – Елена Рыбакина 4 июля 2023 года

С одной стороны, американская спортсменка, идущая на серии из четырёх поражений, находящаяся в очень плохой форме и не знающая вкуса побед на больших турнирах WTA. С другой — Рыбакина, которая выиграла Уимблдон в 2022 году, является третьей ракеткой мира и в этом сезоне взяла уже два трофея. Вряд ли у Шелби есть шанс навязать борьбу, поэтому ставим на победу Рыбакиной с форой (-5.5) за 2.05.

Ставка: победа Рыбакиной с форой (-5.5) за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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