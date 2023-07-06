Экспресс на футбол с коэффициентом 12.3: наследники Роналду победят Италию

6 июля пройдут матчи Евро-2023 U19, а ещё продолжается чемпионат Беларуси. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Евро-2023 Португалия — Италия

Фавориты группы начали с уверенных побед. Итальянцы забили четыре безответных мяча в ворота хозяев турнира мальтийцев, которые являются слабейшей из восьми сборных финального турнира. Португальцам же пришлось потрудиться, но для них тоже всё закончилось благополучно. Команда Жуакина Мильейру продлила сухую победную серию до четырёх матчей. Португальцы приехали на турнир в отличной форме, они выиграли 9 из 10 последних игр, и только товарищеский матч с немцами закончился ничьей.

Италия тоже в порядке, но подобной статистики у нее нет. Отбор номинальные гости прошли с трудом, не сумев обыграть Бельгию и Словению. Матч с Мальтой на Евро не должен служить демонстрацией силы итальянцев, слишком уж слаб был соперник. Именно игра с португальцами станет главной проверкой амбиций подопечных Альберто Боллини.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Боллини тоже привёз на турнир очень хорошее поколение футболистов, с балансом в каждой линии, с игроками, которые имеют опыт выступлений на взрослом уровне. Но португальцы смотрятся чуть лучше. Они в отличной форме, да и талантов в составе явно не меньше, чем у Италии. Стоит присмотреться к ставке на победу Португалии за 2.55.

Прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Шахтер»

БАТЭ, который не так давно шумел в еврокубках, переживает не лучшие времена. Финансовые проблемы, из-за которых состав стал слабее, сказались на результатах команды в чемпионате Беларуси. И речь сейчас не о борьбе за золото – команда может не попасть даже в тройку. В прошлом туре борисовчане прервали серию из пяти матчей без побед и сделали это в гостях с на тот момент лидером чемпионата – гродненским «Неманом» (1:0). Всё-таки умение настраиваться на серьёзных соперников борисовчане не растеряли, и поэтому «Шахтеру» в Борисове будет очень нелегко.

«Шахтёр», который становился чемпионом Беларуси три года подряд, также переживает сложные времена. Из-за договорных матчей с команды сняли 35 очков, а из-за финансовых нарушений не пустили в еврокубки. Состав, который и так стал слабее за зиму, начал разбегаться в летнее трансферное окно. В чемпионат России может уехать лучший бомбардир Высшей лиги Егор Карпицкий. Три из четырёх последних матчей на выезде закончились для «Шахтёра» потерей очков, хотя дома эта команда всё ещё очень сильна.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Три из четырёх последних игр БАТЭ с «Шахтёром» заканчивались со счётом 1:0 в пользу борисовчан. Можно рассмотреть вариант тотал меньше 1.5 мяча, который сыграл в пяти из шести последних очных матчей этих команд – БАТЭ и «Шахтёр» часто играют друг с другом в очень осторожный футбол… Коэффициент 2.77.

Прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск

«Торпедо-БелАЗ» в прошлом туре проиграл на выезде «Минску» (0:1). Логичным результатом не самого зрелищного матча была бы нулевая ничья, но ошибка защитника привела к выходу один на один и пропущенному голу в самой концовке встречи. Это поражение стало для команды Дмитрия Молоша первым в сезоне. До этого момента «Торпедо-БелАЗ» оставалось единственным клубом белорусского чемпионата без единого поражения. При этом по-прежнему ничего плохого нельзя сказать об обороне автозаводцев – ни в одном из матчей чемпионата они не пропускали более одного мяча.

Минское «Динамо» два тура назад проиграло на выезде «Сморгони» (1:3). Злость от второго в сезоне поражения была выплеснута на аутсайдере в лице бобруйской «Белшины» – 7:2. Бывший тренер «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был недоволен своими подопечными, которые в четырёх турах пропустили пять мячей, что слишком много для команды, претендующей на чемпионство. Минчане лидируют в чемпионате благодаря высокой результативности – в последних трёх турах ими было забито 12 мячей.

Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Такая результативность наблюдалась в 12 из 19 официальных матчей «Торпедо-БелАЗ» в 2023 году, в том числе в четырёх из пяти последних туров Высшей лиги.

Экспресс на матчи 6 июля

Ставка 1: победа Португалии в матче с Италией за 2.55.

Ставка 2: ТМ 1.5 мяча в матче БАТЭ — «Шахтер» за 2.74.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Мн за 1.74.

Общий коэффициент: 2.55 Х 2.74 Х 1.74 = 12.3.

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