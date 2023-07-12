Экспресс на футбол с коэффициентом 11.9: Джеко всё-таки сыграет в России

12 июля продолжится первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, а «Фенербахче» и «Црвена Звезда» сыграют в предсезонном турнире. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч предсезонного турнира «Фенербахче» — «Црвена Звезда»

«Фенербахче» приехал на предсезонный турнир в Санкт-Петербург позже других его участников. По ряду причин сезон в Турции закончился позже обычного. Ещё 11 июня «канарейки» участвовали в финале Кубка Турции, в котором одержали победу, что стало приятным бонусом ко второму месту в чемпионате.

Первый матч с «Зенитом» стал для «Фенербахче» также и первым после отпуска, тогда как «Зенит» сыграл уже две встречи высокого уровня с «Нефтчи» и «Црвеной Звездой». Однако подопечные Исмаила Картала неплохо смотрелись на фоне чемпионов России даже в ослабленном составе и имели моменты, чтобы вырвать победу. Но игра закончилась нулевой ничьей и серией пенальти, в которой удача улыбнулась «Зениту». В матче не принял участие звёздный новичок «Фенербахче» Эдин Джеко. Нападающий, перешедший из «Интера» не собирался приезжать в Россию, однако всё же исполнил контрактные обязательства. Но это обстоятельство скажется на его мотивации, если Джеко всё же появится на поле.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Црвена Звезда» успела провести уже два матча на турнире. В первой игре в упорной борьбе сербский клуб выиграл у «Зенита» в концовке встречи — 2:1. Вторая игра с «Нефтчи» вышла не такой энергозатратной и закончилась со счётом 4:0. Команда из Белграда готовится к сезону уже несколько недель и к тому же имеет на один день подготовки больше, чем соперник, и это тоже скажется на результате.

Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.73. Она сыграла в трёх из пяти последних матчей «Црвены Звезды», включая товарищеские. Встреча двух команд, играющих в своих чемпионатах в атакующий футбол, на маленьком стадионе на тренировочной базе не должна выйти закрытой.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси

«Астана» начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Национальное первенство Казахстана в самом разгаре, что позволило хозяевам набрать отличную форму к старту ЛЧ. Астанчане идут вторыми. Они выиграли 12 из 16 матчей в КПЛ (плюс две ничьих).

Тбилисское «Динамо» только начинает сезон. Команда пока провела всего два официальных матча. Игры с «Дилой» и «Динамо» Батуми завершились вничью 1:1, но в серии пенальти верх брали динамовцы. Отметим переход в команду опытного голкипера Лории, который минувший сезон провёл в составе кипрского «Анортосиса».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Астана» уверенно выступает в домашних матчах. Команда Григория Бабаяна выиграла семь последних встреч на своём поле. Рекомендуем изучить ставку на победу «Астаны» за коэффициент 1.71.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава – «Свифт Эсперанж»

Можно сказать, что «Словану» повезло с жеребьёвкой. Иногда люксембургские клубы неплохо проявляли себя в еврокубках, но это случалось редко. А тут ещё и неопытный в этом деле «Свифт», который потерял своего лучшего бомбардира, игрока, который принял участие в половине командных голов. Именно атака была сильнейшей стороной гостей в прошлом сезоне, в 30 матчах чемпионата «Эсперанж» забил 100 голов.

Команда Владимира Вайсса ещё весной играла в плей-офф Лиги конференций и слабее с того момента не стала. Глядя на новичков, скорее, наоборот, «Слован» только укрепился, да и подготовку к началу сезона провёл хорошую, выиграв четыре товарищеских матча подряд.

Поставить на победу «Слована» не получится из-за слишком низкого коэффициента. Лучше обратить внимание на голы. Обе команды много забивают, хозяева наверняка найдут путь к воротам гостей, а у тех остался Доминик Штольц, который тоже умеет забивать. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Экспресс на матчи 12 июля

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Фенербахче» — «Црвена Звезда» за 2.73.

Ставка 2: победа «Астаны» в матче с «Динамо» Тбилиси за 1.71.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Слован» — «Свифт Эсперанж» за 2.55.

Общий коэффициент: 2.73 Х 1.71 Х 2.55 = 11.9.

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