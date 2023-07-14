Истела Нунес — Виктория Дудакова. Мощная заявочка!

В ночь на 16 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night (on ESPN 49), на нём в минимальном весе UFC дебютирует россиянка Виктория Дудакова. Ориентировочное начало боя — в 2:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC Fight Night (on ESPN 49) Истела Нунес — Виктория Дудакова

Эксперты верят в победу Дудаковой и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.43. На победу Нунес дают 2.70. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 51.0.

Где покажут бой Истела Нунес — Виктория Дудакова

Турнир UFC Fight Night on ESPN 49 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Прогноз и анализ на бой UFC Истела Нунес — Виктория Дудакова

Прошлым летом на турнире претендентской серии Даны Уайта Виктория Дудакова победила бразильянку Майру Силву единогласным решением судей и получила контракт с UFC. В том бою россиянка считалась андердогом, с трудом сделала вес и вышла в октагон с травмой ноги, но это не помешало ей проявить себя.

Чуть меньше года прошло с подписания контракта и до первого боя в организации. На этих выходных в предварительном карде турнира в Лас-Вегасе Виктория подерётся с ещё одной представительницей Бразилии — Истелой Нунес.

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Соперница снова превосходит россиянку в опыте, Нунес провела 11 боёв, из них три в промоушене One Championship и три в UFC. При этом побед у бразильянки столько же, сколько и у Виктории – шесть. Дудакова ещё не проигрывала, и ей только предстоит испытать себя в сильнейшей организации мира.

Нунес пришла в UFC, имея в пассиве одно поражение от Анджелы Ли, и в первых трёх боях добавила к нему ещё три. Причём два раза она проиграла досрочно: Ясмине Хауреги техническим нокаутом, а Ариани Карнелоси – удушением. Вполне вероятно, что после четвёртого поражения подряд бразильянку попросят на выход.

Для неё этот бой не менее важен, чем для Дудаковой, но победить россиянку будет сложно. У Виктории неплохая ударка, а в партере она заметно превосходит соперницу. Четыре из шести побед россиянки были приёмами. Лучше всего у неё получаются удушающие. Ровно половину от всех боёв Дудакова закончила именно так.

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В бою с Майрой Силвой, который открыл россиянке дорогу в UFC, она тоже несколько раз была близка к тому, чтобы задушить соперницу, но не смогла довести приём до конца. По словам Виктории, она очень нервничала из-за того, что не смогла закончить досрочно поединок претендентской серии и боялась, что может не получить контракт.

Судя по всему, в дебютном бою настрой у россиянки будет такой же, и она нацеливается на финиш соперницы. За счёт серьёзного превосходства в партере такой исход вполне вероятен. У Виктории есть всё для того, чтобы закончить поединок досрочно. Тем более что в этот раз она выходит в клетку здоровой.

Вариант с досрочным завершением боя смотрится гораздо интереснее простой победы. Истела Нунес большинство своих поединков довела до решения судей, но у Виктории на этот счёт другие планы. Поставим на досрочную победу Виктории Дудаковой за 2.35.

Ставка: досрочная победа Дудаковой за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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