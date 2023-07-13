Альберт Дураев — Чун Ён Пак. Кореец накажет за громкие слова

Россиянин обещал побить абсолютно любого. Как бы не так.

16 июля состоится интересный поединок, в котором встретятся бывший чемпион АСВ в средней и полусредней весовых категориях — Альберт Дураев и корейский 32-летний боец Чун Ён Пак. Для россиянина бой станет четвёртым в UFC. Всего на счету спортсмена 20 поединков, в которых он одержал 16 побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Альберт Дураев — Чун Ён Пак

Бой между Альбертом Дураевым и Чун Ён Паком состоится 16 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Дураев — Пак

Предполагается, что поединок между Альбертом Дураевым — Чун Ён Паком начнётся не раньше 5:00 мск 16 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Дураев — Пак, где смотреть прямой эфир

Поединок покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Альберт Дураев — Чун Ён Пак

Эксперты считают фаворитом Чун Ён Пака. Ставки на победу корейца принимаются с коэффициентом 1.66. Шансы Альберта Дураева оценили коэффициентом 2.30. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Альберт Дураев — Чун Ён Пак

Альбертом Дураевым есть поводы восхищаться. С UFC ему удалось заключить контракт после трёхлетнего простоя, за счёт победы в претендентской серии Даны Уайта. Россиянин в первом же раунде вынудил сдаться бразильца Кайо Биттенкурта, который шёл на серии из восьми побед.

После поединка Дураев заявил, что способен победить любого соперника и готов драться хоть каждую неделю. Дану Уайта впечатлила смелость россиянина. Вот только прыть Альберта была довольно быстро подавлена, причём не самыми сильными соперниками.

«Не бокс, а цирк». Менеджер Усика — о бое Фьюри с Нганну.

Стартовал в UFC Альберт хорошо — с победы в поединке с соотечественником Романом Копыловым (единогласным решением). А вот после этого он уступил Хоакину Бакли (техническим нокаутом) и выиграл раздельным решением судей у Чиди Нджокуани, который подходил к бою с большим простоем и серией неудач.

В возможностях Дураева сразу же возникли сомнения. Бои с Бакли и Нджокуани показали, что его технической базы недостаточно для того, что конкурировать с топовыми спортсменами UFC в средней весовой категории. Однако сказанные слова уже не вернуть, и россиянин получил бой с сильным соперником — Чун Ён Паком.

Корейский боец далеко не первый год выступает в UFC. Он провёл уже восемь поединков в организации. Уступил в двух. Уровень соперников был слабым, и некоторые бои кореец выиграл раздельным решением судей. Однако он не форсирует события. Чун Ён Пак прогрессирует постепенно, побеждая середняков и андердогов. Он понемногу набирается опыта, а также работает над техническими навыками.

Хабиб не видит шансов у Нганну в поединке против Фьюри.

Пак является далеко не самым удобным соперником для Дураева. Кореец хорош как в партере, так и в стойке. Скорее всего, он будет вести поединок по своим правилам и в итоге одержит победу решением судей. Такой исход видится наиболее вероятным. Нокаутирующей мощи Чун Ён Паку не хватает, а победить Альберта в борьбе — задача из крайне простых.

На что ставить?

Дураев выдал шикарное возвращение после трёхлетнего простоя, но в дальнейшем его громкие заявления себя не оправдали. Если у 34-летнего россиянина возникли серьёзные проблемы с Бакли и Нджокуани, то чего ждать от поединка с разносторонним корейцем, который пребывает в отличном тонусе?

Чун Ён Пак подходит к бою с серией из трёх побед. Всё ведёт к тому, что будет четвёртая. Кореец обладает более богатым и успешным опытом выступлений в UFC, нежели россиянин. Думается, он станет ещё один бойцом, который опровергнет слова Альберта о готовности размазать всех.

Ставка: победа Чун Ён Пака за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

Тимур Нагибин: у Волкановски нет шансов в реванше с Махачевым.

Волкановски поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC.

Кевин Ли объявил о завершении карьеры после поражения от Фахретдинова.

Цукерберг провёл тренировку с Адесаньей и Волкановски.