Холли Холм — Майра Буэно Силва. Американка переживает вторую молодость

Дочка проповедника вернула уверенность в своих силах после победы над россиянкой.

16 июля состоится множество интересных поединков в UFC. Среди прочих выделяется бой между бывшей чемпионкой промоушена в легчайшем весе Холли Холм и бразильянкой Майрой Буэно Силвой. Легендарной американке уже 41 год. Её карьера в смешанных единоборствах близится к закату. От предстоящего боя будет зависеть многое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Холли Холм — Майра Силва

Бой между Холли Холм и Майрой Силвой состоится 16 июля 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Холм — Силва

Предполагается, что поединок между Холли Холм и Майрой Силвой начнётся не раньше 6:30 мск 16 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Холм — Силва, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Холли Холм — Майра Буэно Силва

Эксперты считают фаворитом Холли Холм. Ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1.66. Шансы Майры Силвы оценили коэффициентом 2.28. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Холли Холм — Майра Буэно Силва

В преддверии последнего боя с Яной Сантос (Куницкой) Холли подписала новый контракт с UFC на шесть поединков. После победы над россиянкой она заявила, что не знает, сможет ли отработать контракт до конца. Американка отметила, что чувствует себя хорошо, но точно знает, что находится ближе к уходу, чем 10 лет назад.

Немудрено, ведь Холм уже 41 год. Впрочем, для своего возраста она пребывает в очень хорошей физической форме. После серии из трёх поражений Холли взяла себя в руки и выдала ряд классных выступлений. В последних шести боях она уступила только двукратной чемпионке UFC в легчайшем весе Аманде Нуньес и Кетлин Виейре (раздельным решением судей).

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Помимо Куницкой-Сантос, победила Холли сначала Меган Андерсон и Ракель Пеннингтон, а затем Ирен Алдану. Соперницы были не из слабых. Понятно, что карьера Холм близится к закату, но 41-летняя спортсменка хочет уйти красиво. Она уже закидывала удочку насчёт чемпионского боя.

Холли делилась мнением, что у неё практически не осталось соперниц. В плане опыта и мастерства с ней мало кто может сравниться. Только в UFC легендарная Дочка проповедника провела 21 бой и одержала 16 побед. Что может противопоставить ей Майра Силва?

Бразильянка моложе американки на 10 лет. Возможно, она будет чуть быстрее, чем Холли Холм. На этом преимущества Майры заканчиваются. По всем остальным техническим параметрам она уступает американке. В UFC Силва провела почти в три раза меньше боёв — восемь.

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За этот период времени была зафиксирована одна ничья — в поединке с Монтаной Де Ла Росой. Победила Силва сначала Джиллиан Робертсон, Мару Борелло, Ву Янань и Штефани Эггер, а затем выиграла у 41-летней Лины Ленсберг, которая после поражения объявила о завершении карьеры.

Уровень соперниц Майры был не так высок, как у Холм. Тем не менее не обошлось без поражений. Марине Мороз и Манон Фиоро бразильянка уступила единогласным решением судей. Вероятнее всего, проиграет она и в предстоящем бою. Холли гораздо опытнее и техничнее.

На что ставить?

Холм уже возрастной боец, но последние результаты заставляют верить, что она способна зажечь на закате карьеры. Холли победила ряд довольно сильных соперниц, порадовав своих поклонников фирменным стилем и мастерством. Таким темпами она добьётся своего и получит бой за пояс.

Дочка проповедника пребывает в отличной форме. Думается, она победит Майру Силву. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.66. Бразильянка ещё не сталкивалась с соперницами уровня бывшей чемпионки UFC. Она проигрывала и куда менее опытным и техничным соперницам.

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Примечательно, что перед заключением нового контракта с UFC на шесть боёв Холм сомневалась, что ей стоит продолжать карьеру. Победа единогласным решением судей в бою с Сантос наверняка прибавила американке уверенности в собственных силах. Осталось только закрепить успех и улучшить позиции в гонке за титулом.

Ставка: победа Холли Холм за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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