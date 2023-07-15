Экспресс на футбол с коэффициентом 15.8: нет Месси — нет побед

15 июля в России разыграют Суперкубок, а «Нефтчи» и «Фенербахче» закроют предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. Кроме того, продолжается чемпионат МЛС. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.8 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» успел неплохо подготовиться к матчу за Суперкубок, проведя предсезонный турнир с «Нефтчи», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой». Команда Сергея Семака считалась фаворитом, но уступила первую строчку сербам, проиграв им очную встречу. При этом нельзя сказать, что чемпион выглядел слабо, но кое-какие эксперименты с составом сказались на его игре.

На матч за Суперкубок «Зенит» выйдет уже в полной боевой готовности, пусть и не со всеми лидерами. ЦСКА оказался в такой же ситуации, армейцы потеряли одного важного игрока, а второй, Хорхе Карраскаль, сейчас в плохой форме. Это должно отразиться на атаке номинальных гостей, где вся надежда теперь на Чалова и Облякова. ЦСКА недавно проиграл два товарищеских матча «Динамо», пропустив в них 11 голов, в команде Владимира Федотова что-то не в порядке.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Обе команды вряд ли покажут нам свой лучший футбол, к этому они пока не готовы. «Зенит» смотрится интереснее соперника, запас прочности у чемпиона больше, именно он считается фаворитом Суперкубка и должен это подтверждать на поле. Вряд ли победа петербуржцев получится яркой, оборона москвичей не даст им сильно разгуляться, но и не спасёт ЦСКА от поражения. Можно присмотреться к ставке на победу «Зенита» за 1.91.

Прогноз на матч предсезонного турнира «Нефтчи» — «Фенербахче»

«Нефтчи» начал участие в предсезонном турнире на неделю раньше «Фенербахче» и пропустил семь мячей за два матча. Впрочем, азербайджанский клуб вряд ли сильно расстроен этим фактом, ведь уровень соперников позволяет хорошо подготовиться к старту в квалификации Лиги конференций, которая имеет для «Нефтчи» большое значение. Уровень «Фенербахче» куда выше, чем у бронзового призёра чемпионата Азербайджана, но тот факт, что «Нефтчи» начал свою предсезонную подготовку раньше, тогда как «Фенербахче» далёк от оптимальных кондиций, позволяет нам рассчитывать на то, что «Нефтчи» не уйдёт с поля без гола.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Фенербахче» запоздал со стартом предсезонной подготовки из-за необычайно позднего завершения сезона в Турции. Начало предсезонного турнира «канарейки» провели не в оптимальном составе, из-за того, что игроки сборных получили отдых. Однако уже во второй игре с «Црвеной Звездой» на поле появились такие футболисты, как Эдин Джеко и Миши Батшуайи. Сербский чемпион забил уже на первой минуте и довёл матч до закономерной победы со счётом 3:1. Однако «Нефтчи», который не является даже второй по силе командой у себя в стране, не сможет противопоставить обладателю Кубка Турции ничего, кроме гола престижа. Поставим на победу «Фенербахче» с разницей минимум три мяча за 3.35.

Прогноз на матч МЛС «Сент-Луис Сити» — «Интер Майами»

До дебюта Лионеля Месси в составе «Интер Майами» остаются считаные недели, но пока его новой команде приходится справляться без него и другого бывшего игрока «Барселоны» – Серхио Бускетса. «Интер» продолжает оставаться худшей командой МЛС по проценту набранных очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

«Интер» выиграл только один матч из последних девяти официальных встреч, а серия игр без побед длится уже пять матчей. Относительный позитив заключается в том, что в последних трёх встречах удалось добыть ничью. Однако заработать очки на выезде у лидера Западной конференции будет весьма непросто. В пяти матчах подряд с участием «Интера» забивают обе команды.

«Сент-Луис» выиграл три из четырёх последних встреч, правда, оступился в недавнем матче с «Лос-Анджелесом» (0:3). На своём стадионе «Сент-Луис» выиграл четыре из шести последних матчей и каждый из них – с разницей минимум в два мяча. В игре с одной из худших команд лиги результат будет очень похожий. Победа «Сент-Луиса» с форой (-1.5) за 2.48.

Экспресс на матчи 15 июля

Ставка 1: победа «Зенита» над ЦСКА за 1.91.

Ставка 2: победа «Фенербахче» над «Нефтчи» с форой (-2.5) за 3.35.

Ставка 3: победа «Сент-Луиса» над «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.48.

Общий коэффициент: 1.91 Х 3.35 Х 2.48 = 15.8.

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