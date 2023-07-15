«Зенит» — ЦСКА: без Медины Федотову придётся сложно

15 июля в Казани «Зенит» и ЦСКА откроют новый футбольный сезон матчем за Суперкубок России. Начало – в 17:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу команды Сергея Семака в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех армейцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Зенит» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА (15.07.2023)

Обе команды уже провели ряд товарищеских матчей, так что можно примерно представить контуры того, что мы увидим в Казани. «Зенит» сыграл предсезонный турнир, но не смог победить в соревновании, уступив «Црвене Звезде». Впрочем, Сергей Семак явно готовил команду к Суперкубку.

Главные потери у зенитовцев в центре поля: Далер Кузяев перебрался во Францию, а Вендел так и не прилетел в Россию. Бразилец хочет уйти, но предложений по нему пока нет. Потери компенсировало подписание перспективного Александра Коваленко и очередного бразильца, Ду Кейроса. Вероятно, на данный момент команда стала чуть слабее, но средний уровень «Зенита» настолько высок на фоне лиги, что особых проблем возникнуть не должно. Другой вопрос, что одно дело — быть лучше всех на дистанции в 30 туров, другое — в конкретном матче за Суперкубок.

Впрочем, у ЦСКА кадровых забот тоже хватает. Хесус Медина перебрался в «Спартак» при всеобщем мнении, что за такую сумму продавать его было нужно. Не продлили контракт с Георгием Щенниковым. Конечно, трансферное окно будет открыто до середины сентября, но прямо сейчас обойма красно-синих пугающе короткая. Владимиру Федотову и в конце прошлого сезона было особо некем усилить игру, а тут ещё и ушёл Медина. Да и Хорхе Карраскаля в Казани мы не увидим: у колумбийца то ли проблемы с коленом, то ли он просто твёрдо решил покинуть клуб.

В Братском кубке ЦСКА проиграл «Динамо», но обращать слишком пристальное внимание на этот факт и посыпать голову пеплом не стоит: Владимир Федотов — системный специалист, он готовит команду так, чтобы она набирала форму постепенно. Разумеется, это не значит, что ЦСКА будет разобран в матче за Суперкубок, но на пик формы армейцы выйдут позже.

У ЦСКА практически нет скамейки запасных, но 90 минут можно продержаться, сезон только начинается. В плане исхода матч непредсказуем, форма команд непонятна. Но, учитывая преимущество зенитовцев в глубине состава, стоит проверить ставку на то, что петербуржцы забьют во втором тайме. Как ни крути, но армейцы начнут уставать ближе к концовке игры. Коэффициент, правда, не очень высокий — 1.53. Можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 во втором тайме за 3.40 по линии Winline. Тем более что и Сергеев, и Кассьерра куда лучше играют, выходя со скамейки. В этом плане у Семака точно есть преимущество перед своим визави.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА совершенно бесплатно!

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» во втором тайме больше 1.5 за 3.40.