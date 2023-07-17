Экспресс на футбол с коэффициентом 6.34: «Химки» споткнутся, «Алания» поймает ритм

Подопечные Талалаева начнут не с победы, а у команды из Владикавказа всё пойдёт по плану.

С нетерпением ждём возвращения РПЛ и других интересных чемпионатов. Однако уже стартовал новый сезон в Первой лиге России. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.34 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Первой лиги «Тюмень» — «Химки»

С 2019 года в Тюмени не проводились матчи Первой лиги. Команда пережила с достоинством сложные времена. Получив дополнительное финансирование, «Тюмень» заслужила право выступать в Первой лиге. Главный тренер хозяев Игорь Меньшиков доволен тем, как команда укомплектована перед началом сезона. Сразу 11 новичков пополнили состав клуба.

«Химки» должны выиграть путёвку в РПЛ по итогам чемпионата-2023/2024. Именно такую задачу поставило руководство перед главным тренером Талалаевым. Решить её помогут четыре футболиста, имеющие опыт выступления за сборные своих стран: Кирилл Панченко (Россия), Захар Волков (Беларусь), Аршак Корян (Армения) и Лев Скворцов (Казахстан).

Эшуорт и Абаскаль выступают за приобретение в «Спартак» Эраковича, а не Санчеса.

Болельщики заждались возвращения «Тюмени» в Первую лигу. На стадионе наверняка будет аншлаг, а мотивация хозяев на максимуме. Вряд ли они проиграют в таком важном матче. Рекомендуем изучить ставку на победу «Тюмени» или ничью за коэффициент 1.65.

Прогноз на матч Первой лиги «Черноморец» — «Алания»

Большой футбол возвращается в Новороссийск! «Черноморец» заслужил повышение в классе и благодаря качественной работе главного тренера Константина Зырянова стартует в Первой лиге. Руководство провело отличную подготовительную работу, чтобы клуб уверенно выступил в новом чемпионате. Заключены контракты с несколькими опытными игроками. Кроме того, президент «Черноморца» сумел обеспечить дополнительное финансирование со стороны спонсоров.

«Алания» готовилась к старту чемпионата Первой лиги в Минске, где провела несколько контрольных матчей с командами Высшей лиги Беларуси. Гости победили в матчах сильных соперников. Главный тренер клуба из Владикавказа Олег Василенко остался доволен результатом игр и итогом предсезонных сборов.

Месси поделился впечатлениями от перехода в «Интер Майами».

Наставник «Черноморца» Константин Зырянов построил в Новороссийске очень хорошую команду. Его футболисты тактически грамотные и дисциплинированные. Хозяева предпочитают действовать на контратаках и применяют активный прессинг соперника. «Алания» также находится в хороших физических кондициях, что обещает яркий матч. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Прогноз на матч квалификации ЛЧ «Шериф» — «Фарул»

«Шериф» провёл первый матч Лиги чемпионов с «Фарулом» очень слабо. Практически не работало нападение, а в защите часто возникали свободные зоны. Не удалось сохранить плотность перед штрафной, чем и воспользовался соперник. Тренерский штаб выставил на игру пять защитников и двух опорных хавбеков, но наладить владение мячом также не получилось. Теперь перед хозяевами очень сложная задача — отыграть пропущенный мяч.

«Фарул» выиграл первый матч квалификации Лиги чемпионов у «Шерифа» со счётом 1:0. Единственный точный удар записал в актив крайний защитник Давид Кики на 56-й минуте. В целом подопечные знаменитого Георге Хаджи владели инициативой и полностью обезопасили свои ворота от контратак. Продолжили уверенное выступление футболисты румынского клуба и в национальном чемпионате. В 1-м туре они выиграли на выезде у команды «Германштадт» (1:0).

Онана войдёт в топ-5 самых дорогих вратарей в истории футбола.

Георге Хаджи поставил «Фарулу» качественный оборонительный футбол. Его подопечные за счёт активного прессинга пресекают все попытки соперника завладеть мячом и создавать опасные моменты у ворот голкипера. Вряд ли ослабленный состав «Шерифа» сумеет пробить брешь в защите гостей. Рекомендуем изучить ставку победа «Фарула» или ничья за коэффициент 1.97.

Экспресс на матчи 17 июля

Ставка 1: «Тюмень» не проиграет «Химкам» за 1.65.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Черноморец» — «Алания» за 1.95.

Ставка 3: «Фарул» не проиграет «Шерифу» за 1.97.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.95 Х 1.97 = 6.34.

«Интер Майами» объявил о подписании экс-капитана «Барселоны» Бускетса.

Онана в ближайшее время перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Серхио Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами».

Бердыев заявил, что ничем не рискует, работая в Махачкале.