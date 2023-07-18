Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 7.5: БАТЭ идёт дальше, «Шериф» — нет

18 июля пройдут ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Флора» — «Ракув»

После мощного прошлого сезона, когда «Флора» выиграла чемпионат с большим отрывом, потеряв очки только в пяти матчах, сейчас эстонцы сбавили обороты. В 20 матчах текущего сезона они уже шесть раз теряли очки, проиграли финал Кубка и квалификацию Лиги чемпионов тоже начали с поражения. Исправить ситуацию, пусть даже в домашнем матче, чемпиону Эстонии будет тяжело.

«Ракув» после первого матча с «Флорой» потратил немало сил в Суперкубке Польши, где проиграл «Легии» в серии пенальти. Пожалуй, это единственный минус, который сильнее всего отразится на игре гостей и может помешать им выиграть. В остальном поляки сильнее своего соперника, что и доказали достаточно уверенной победой в первой игре.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ракуву» нет смысла рисковать, счёт его вполне устраивает, а потому нас вряд ли ждёт яркая игра с обилием голов. Одним забивать особо не нужно, а у вторых с голами в важных матчах возникают проблемы. Вполне вероятно, что поляки подловят соперника, который со временем будет вынужден раскрыться, чтобы вырвать победу. Наиболее интересной выглядит ставка на победу «Ракува».

Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Партизани»

БАТЭ хорошо подготовился к квалификации ЛЧ, несмотря на дефицит времени. Номинальные хозяева провели цельный матч в Тиране, владели инициативой и добились положительного результата — ничья со счётом 1:1. Талантливый полузащитник Артём Концевой создал идеальный момент для взятия ворот, который реализовал Дмитрий Антилевский. В чемпионате у БАТЭ пауза, что поможет футболистам обрести оптимальные физические кондиции.

«Партизани» продемонстрировал, что это абсолютно заурядная команда, с которой вполне можно играть. Попытки действовать в давление провалились, а позиционное нападение не является сильной стороной клуба из Албании.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Встреча проходит на нейтральном поле, что создаёт некоторые проблемы БАТЭ. Например, футболисты лишены поддержки болельщиков. Тем не менее белорусский клуб намного сильнее своего соперника. Рекомендуем изучить ставку победа БАТЭ за коэффициент 2.39.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Фарул»

«Шериф» провёл первый матч Лиги чемпионов с «Фарулом» очень слабо. Практически не работало нападение, а в защите часто возникали свободные зоны. Не удалось сохранить плотность перед штрафной, чем и воспользовался соперник. Тренерский штаб выставил на игру пять защитников и двух опорных хавбеков, но наладить владение мячом также не получилось. Теперь перед хозяевами крайне сложная задача — отыграть пропущенный мяч.

«Фарул» выиграл первый матч квалификации Лиги чемпионов у «Шерифа» со счётом 1:0. Единственный точный удар записал в актив крайний защитник Давид Кики на 56-й минуте. В целом подопечные знаменитого Георге Хаджи владели инициативой и полностью обезопасили свои ворота от контратак. Продолжили уверенное выступление футболисты румынского клуба и в национальном чемпионате. В 1-м туре они выиграли на выезде у команды «Германштадт» (1:0).

Георге Хаджи поставил «Фарулу» качественный оборонительный футбол. Его подопечные за счёт активного прессинга пресекают все попытки соперника овладеть мячом и создавать опасные моменты у ворот голкипера Айоани. Вряд ли ослабленный состав «Шерифа» сумеет пробить брешь в защите гостей. Рекомендуем изучить ставку победа «Фарула» или ничья за коэффициент 1.85.

Экспресс на матчи 18 июля

Ставка 1: победа «Ракува» над «Флорой» за 1.70.

Ставка 2: победа БАТЭ над «Партизани» за 2.39.

Ставка 3: «Фарул» не проиграет «Шерифу» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.39 Х 1.8 = 1.85.

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