«Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль». Юрген Клопп удивлён

24 июля состоится товарищеский матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красных: поставить на победу подопечных Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Шансы «трилистника» оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» 24 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют красные, сыграет коэффициент 1.01. Гол «львов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» (24.07.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 24 июля «Гройтер Фюрт» на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» будет принимать «Ливерпуль» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Фаворит известен заранее или у аутсайдера есть шансы?

«Гройтер Фюрт» выступает во Второй Бундеслиге и в минувшем сезоне не заслужил права на повышение. Клуб финишировал на 12-й строчке, опередив зону понижения на семь очков. Несмотря на плохой результат, «трилистники» зарекомендовали себя как крепкая домашняя команда, которая способна цепляться за результат на своём поле. В родных стенах «Гройтер Фюрт» выиграл в 8 из 17 встреч, а семь заканчивались вничью.

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«Ливерпуль» не оправдал ожиданий большинства болельщиков в прошлом сезоне АПЛ. Команда часто сбоила, не по делу проигрывала и в итоге заняла только пятое место в турнирной таблице. Красные будут участвовать в Лиге Европы, что для них сродни провалу. За 38 туров подопечные Клоппа одержали 19 побед и 10 раз сыграли вничью. Лидер нападения клуба Салах забил 19 мячей и сделал 12 ассистов.

Недавно проскочила информация о том, что Клопп может получить приглашение возглавить сборную Германии. Ответ тренера «красных» не заставил себя ждать. Юрген сказал, что не может оставить «Ливерпуль» и не согласится возглавить национальную команду, пока нужен в клубе. Также он подметил, что такого запроса нет.

О том, что часть футболистов покинет состав «красных», было объявлено ещё до конца сезона-2022/2023. Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен ушли. Однако взамен «Ливерпуль» проводит неплохую трансферную кампанию. Уже поставлена подпись в контракте Алексиса Мак Аллистера. Перешёл в команду Клоппа Доминик Собослаи из «Лейпцига».

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Венгерский футболист уже успел принять участие в товарищеском матче со своим новым клубом. «Ливерпуль» встретился с «Карлсруэ» и одержал убедительную победу со счётом 4:2. Диогу Жота был в великолепной форме и оформил дубль голов, а также отдал один ассист. Собослаи результативными действиями не отметился, зато успел получить повреждение. Судя по информации источников, игру с «Гройтер Фюрт» он может пропустить.

Соперник «Ливерпуля» провёл уже четыре контрольных матча. Создаётся впечатление, что «трилистники» подбирали себе соперников по возрастающей. Сначала клуб одержал две победы над очень слабыми немецкими командами, выступающими в региональных лигах с общим счётом 11:2. Затем «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Гурником Забже» — 4:4.

В последней товарищеской встрече «трилистники» потерпели поражение от «Цюриха» со счётом 2:3, но в необычном формате. Клубы играли четыре тайма по 30 минут. Теперь предстоит матч с соперником, который намного превосходит тот же швейцарский клуб. Однако игра пройдёт без болельщиков. В четырёх встречах «Гройтер Фюрт» забивал каждый раз не меньше двух мячей.

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С уровнем «Ливерпуля» не поспоришь, особенно в таком составе. Юрген Клопп в последней игре задействовал всех футболистов основы, в том числе новичка Собослаи. «Трилистники» не стесняются играть открыто и в атаку. Да, они могут много пропустить, но ведь и свой гол наверняка забьют. В такой ситуации лучшей ставкой будет тотал больше 3.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» 24 июля 2023 года

«Гройтер Фюрт» значительно уступает «Ливерпулю» по многим показателям, в том числе и по составу, уровню лиги. За четыре товарищеские встречи «трилистники» забили 17 голов, пропустив девять. Юрген Клопп наверняка даст игровое время молодёжи, будет экспериментировать. В таком случае у немецкого клуба будет шанс забить. Отсюда вытекает ставка на общий тотал больше 3.5 мяча за 1.87.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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