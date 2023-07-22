«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Эдди Хау бросит вызов Унаи Эмери

24 июля состоится матч летней серии АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «сорок»: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Шансы «львов» оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 24 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «сороки», сыграет коэффициент 1.22. Гол «львов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч летней серии АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» (24.07.2023)

Шесть английских клубов примут участие в летней серии игр АПЛ, которая пройдёт в США. Во втором матче предсезонного турнира «Ньюкасл Юнайтед» будет играть с «Астон Виллой» 24 июля, а стартовый свисток раздастся в 2:00 мск. Эти клубы проведут встречу на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

«Сороки» по собственным меркам провели великолепный сезон, заняв четвёртое место в турнирной таблице. Команда получила право выступать в Лиге чемпионов. Она очень редко проигрывала. Всего за 38 туров «горожане» потерпели поражения пять раз – столько же у чемпиона «Манчестер Сити». Однако 14 матчей были сыграны вничью.

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Несмотря на авторитетного и очень богатого спонсора, «Ньюкасл Юнайтед» за последние годы не совершал громких трансферов. К слову, этого болельщики ждут каждый раз, как только наступает межсезонье. Недавно была поставлена подпись в контракте Сандро Тонали, ранее игравшего за «Милан». 23-летний полузащитник провёл 34 встречи в Серии А, отметившись двумя голами и семью передачами.

Также источники утверждают, что «сороки» предпринимали попытку заполучить Хвичу Кварацхелию. Руководство предлагало за него € 95 млн. На днях Эдди Хау заявил, что придётся попрощаться с Сент-Максименом. По словам тренера, вынуждает продать футболиста финансовый фэйр-плей. Судя по слухам, он переедет в «Аль-Ахли».

«Астон Вилла» финишировала в прошлом сезоне на седьмом месте, получив возможность выступить в Лиге конференций. Действующий тренер «львов» Унаи Эмери часто выигрывал Лигу Европы, но в ЛКФ ещё не брал трофеев. Это хороший шанс разнообразить свою копилку титулов и наград победой в третьем по силе турнире еврокубков.

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Руководство «Астон Виллы» уже заключило контракт с Пау Торресом из «Вильярреала». Футболист поможет укрепить защиту, которая часто давала слабину во время минувшего сезона. Судя по информации, получил клуб согласие на переход от Мусса Диаби. Полузащитник «Байера» в Бундеслиге провёл 125 встреч, забив 31 гол и отдав 35 ассистов. Его пытался увести «Аль-Наср», но «львы» оказались проворнее.

Как минимум официальный трансфер, а как максимум дебют Диаби состоится не скоро, и хорошо, если сделку удастся закрыть. Пока клуб играет прежним составом и провёл уже одну контрольную встречу, которая закончилась вничью с «Уолсоллом» — 1:1. Единственный гол за «вилланов» забил с пенальти Олли Уоткинс.

«Ньюкасл Юнайтед» принял участие в двух товарищеских матчах, показав шикарный результат. «Сороки» начали с победы над скромным «Гейтсхедом» со счётом 3:2. Один из мячей забил тот самый Сент-Максимен, с которым, по словам Эдди Хау, пришло время расстаться. Интересно, что в первом тайме вёл соперник – 2:0, но во втором клуб отыгрался.

В последней встрече «Ньюкасл» выиграл у шотландского «Рейнджерс» со счётом 2:1. На этот раз подопечные Эдди Хау первыми забили, но пропустили ответный гол на 64-й минуте. Победный мяч забил Харрисон Эшби, перешедший в состав «горожан» из системы «Вест Хэма».

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По естественным причинам судить по контрольным матчам неправильно. В них тренерский штаб может сменить всю команду после перерыва и показать нужный результат. Эдди Хау на это способен. Однако списывать сильного специалиста «Астон Виллы» тоже не станем. Унаи Эмери может найти выход из любой ситуации. Поэтому мы ждём результативности от этой игры, ввиду того, что тренерский штаб продолжает экспериментировать и на оборону рассчитывать не стоит. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 24 июля 2023 года

Всегда интересно наблюдать за матчами между этими клубами и наставниками. Две последние очные встречи заканчивались с тоталом больше 2.5 мяча, и эта игра не станет исключением. Если основным составом в самый разгар сезона АПЛ клубы не скупились на голы и не смотрели за обороной, то в товарищеских матчах и подавно не будут на неё рассчитывать.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

Алейшо: переход Малкома в «Аль-Хиляль» должен быть завершён 24 июля.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 3.05.

«Аякс» предложил «Краснодару» € 8,5 млн за переход Сперцяна.

Прогноз на матч «Сочи» — «Балтика» с коэффициентом 3.24.