«Реал» — «Милан». Пришло время для Беллингема?

24 июля состоится товарищеский матч «Реал» — «Милан». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех миланцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Милан» 24 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Реал» — «Милан» (24.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии и Испании пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеском турнире Soccer Champions Tour. 24 июля в США померяются силами мадридский «Реал» и «Милан».

Мадридцы и миланцы могли столкнуться друг с другом в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В играх 1/2 финала они уступили «Манчестер Сити» и «Интеру». Понятно, что грядущий матч не даст ответа на вопрос — кто оказался бы сильнее, выйди «Реал» и «Милан» в решающую стадию турнира. Однако кое-что он всё же покажет.

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После перерыва в середине прошлого сезона подопечных Карло Анчелотти как будто подменили. Они утратили стабильность и отдали лидерство «Барселоне». В итоге «сливочные» финишировали на втором месте в Ла Лиге, сильно отстав от каталонцев. Преуспели они только в одном турнире — Кубке Испании, причём впервые с 2014 года.

В межсезонье мадридцы лишились подспорья многолетнего лидера — Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» принял решение перебраться в состав клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихада». За «сливочных» он отыграл 14 сезонов, принял участие в 647 матчах, в которых забил 353 гола. Болезненная потеря. Также клуб покинул Марко Асенсио — его новым местом работы стал «ПСЖ».

Приобрёл «Реал» перспективного полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера, вундеркинда дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу (аренда на сезон). Как поведёт себя обновлённый состав «сливочных» — остаётся загадкой.

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Перед Анчелотти стоит очень непростая задача. Ему необходимо построить из молодёжи основообразующий костяк, ведь в будущем «сливочные» лишатся ещё нескольких ветеранов. Лука Модрич, скорее всего, перейдёт в клуб из Саудовской Аравии следующим летом. Также может покинуть команду Тони Кроос. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

«Милан» был нестабилен бóльшую часть минувшего сезона. Сказывались травмы ведущих игроков и нехватка ресурсов в целом. Финишировали «россонери» лишь на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. В зоне Лиги чемпионов они оказались лишь благодаря тому, что с «Ювентуса» сняли 10 очков из-за финансовых махинаций.

Летом «красные дьяволы» продали своего ведущего хавбека Сандро Тонали в «Ньюкасл». Расставание получилось тяжёлым. Ни игрок, ни его партнёры по команде не ожидали, что трансфер состоится. По некоторой информации, когда полузащитнику сказали, что пора паковать чемоданы, он расплакался.

По информации издания, Тонали планировал долгую карьеру в «Милане». Он неоднократно заявлял о желании стать символом клуба, а болельщики видели в Сандро наследника славных традиций Франко Барези, Паоло Мальдини и Дженнаро Гаттузо.

Кроме того, из «Милана» после трёх сезонов ушёл Браим Диас. Его арендное соглашение с итальянской командой закончилось, и он вернулся как раз в «Реал». На замену ушедшим футболистам «дьяволы» подписали Кристиана Пулишича («Челси»), защитника «АЗ Алкмар» Тейани Рейндерса и ещё несколько молодых игроков.

Также в ближайшем будущем к «Милану» должен присоединиться полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквезе. Трансфер находится на завершающей стадии. Компенсируют ли приобретения уход ведущих футболистов? Время покажет. Пока же предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.07.

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Так как это лишь матч предсезонного турнира, выявлять в нём фаворита не станем. Карло Анчелотти и Стефано Пиоли наверняка прибегнут к экспериментам, что непременно отразится на результате встречи. В то же время история очных встреч на стороне большого количества голов. В четырёх из шести последних игр тотал забитых мячей уверенно переваливал за три.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Милан» 24 июля 2023 года

Предстоящая встреча наверняка получится результативной, и забьют обе команды. В пользу этого свидетельствуют статистика и история шести последних очных встреч. К тому же «Милан» лишился этим летом ключевого опорника. У него и так временами случались провалы в обороне. Теперь их, скорее всего, станет ещё больше.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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Прогноз на матч «Ростов» — «Факел» с коэффициентом 3.46.

Инсайдер Романо сообщил, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.

Прогноз на матч «Сочи» — «Балтика» с коэффициентом 3.24.