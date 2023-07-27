Экспресс на футбол с коэффициентом 8.0: оборона выведет Абаскаля из себя

27 июля завершится 1-й тур группового этапа Кубка России, а в Лиге конференций продолжится квалификация. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак»

Весенний этап прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля провела не слишком убедительно, набрав за 13 туров 18 очков — «Спартак» победил в четырёх матчах и сыграл вничью шесть раз. В итоге московский клуб занял почётное третье место.

Несмотря на впечатляющие показатели владения мячом и количество ударов по воротам — вторые после «Зенита», ошибки в обороне стали главной проблемой красно-белых на финишной прямой — лишь в двух из 13 матчей сохранили ворота в безопасности, пропустив 21 мяч. Проблемы с надёжностью обороны помешали команде достичь более выдающихся результатов и продолжают преследовать её и в текущем сезоне — в матче 1-го тура с «Оренбургом» подопечные Гильермо Абаскаля не без труда добились победного результата (3:2). Два пропущенных мяча от оренбуржцев сеют зерно сомнений в возможности «Спартака» сыграть с «Краснодаром» без пропущенных голов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Несмотря на отток кадров из краснодарского клуба, он по-прежнему опасен в атаке. Учитывая, что подопечные Владимира Ивича завершили прошлый сезон со вторым показателем результативности, а новый начали с убедительной выездной победы над московским «Динамо» (3:1), в родных стенах с ними точно стоит считаться, особенно на фоне того, что у них было на два дня отдыха больше. Рекомендуем ставку на победу «Краснодара» за 2.55.

Прогноз на матч Лиги конференций «Бешикташ» — «Тирана»

«Бешикташ» завершил прошлый сезон с 15-матчевой беспроигрышной серией. Ничья с «Коньяспором» (3:3) в заключительном туре чемпионата Турции стоила «чёрным орлам» серебряных медалей — подопечные Шенола Гюнеша финишировали на третьем месте и получили пропуск во второй раунд квалификации Лиги конференций.

В прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги «Бешикташ» эффективно использовал преимущество родных стен. Лишь в одной встрече на «Водафон Парк» «чёрные орлы» проиграли, при четырёх ничьих и 13 победах. Благодаря ударной игре Венсана Абубакара и Дженка Тосуна команда завершила сезон с третьим показателем результативности. Футболисты поучаствовали в 15 (13+2) и 21 (15+6) голах команды соответственно.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Тирана» — самый титулованный клуб Албании. Прошлый сезон команда завершила на второй строчке, проиграв «Партизани» в чемпионской гонке по дополнительным показателям.

Подопечные Оргеса Шехи приятно удивили в первом раунде квалификации Лиги конференций, обыграв превосходящее их в классе батумское «Динамо» за счёт уверенной игры на контратаках. Вряд ли с «Бешикташем» получится нечто подобное. Рекомендуем ставку на победу «Бешикташа» с форой (-1.5) за 1.66.

Прогноз на матч Лига конференций «Брюгге» — «Орхус»

В прошлом сезоне «Брюгге» сделал маленькое чудо, когда вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но после чемпионата мира начал очень быстро рассыпаться. Команда сменила нескольких тренеров, но никто из них не смог спасти положение. В итоге вторая часть сезона для бельгийцев получилась провальной, более 10 лет «Брюгге» не выпадал из тройки лучших в Бельгии, а весной финишировал только четвёртым.

Ронни Дейла неплохо поработал со «Стандартом», и в «Брюгге» верят, что он сможет вернуть команду на привычный уровень. Насколько быстро у него получится это сделать, уже другой вопрос. Во время предсезонной подготовки бельгийцы смотрелись неубедительно и все матчи с серьёзными соперниками проиграли.

С обороной у «Брюгге» явно проблемы, и «Орхус» может этим воспользоваться. Датчане довольно результативная команда, у них нет звёзд, мало опыта, но забивают гости стабильно. Есть вероятность, что, даже будучи андердогом, они смогут доставить проблемы бельгийцам и не уедут домой без гола. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.88.

Экспресс на матчи 27 июля

Ставка 1: победа «Краснодара» над «Спартаком» за 2.55.

Ставка 2: победа «Бешикташа» над «Тираной» с форой (-1.5) за 1.66.

Ставка 3: обе забьют в матче «Брюгге» — «Орхус» за 1.88.

Общий коэффициент: 2.55 Х 1.66 Х 1.88 = 8.0.

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