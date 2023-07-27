Даниэль Альтмайер — Андрей Рублёв. Россиянин проводит великолепный сезон

27 июля Даниэль Альтмайер и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга турнира в Гамбурге. Начало — не ранее 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: коэффициент на его победу составляет 1.25, а на немца можно поставить за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Даниэль Альтмайер – Андрей Рублёв 27 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга в Гамбурге Даниэль Альтмайер – Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.94, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 1.76. Ставку на победу россиянина с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.75, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Гамбурге Даниэль Альтмайер — Андрей Рублёв (27.07.2023)

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге в четверг встретится с Даниэлем Альтмайером.

В этом сезоне россиянин показал несколько впечатляющих результатов, в частности выиграл Monte-Carlo Masters. Недавно он победил на турнире в Швеции, обыграв в финале Каспера Рууда.

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Затем россиянин вышел на соревнования в Гамбурге в качестве второго номера посева и в стартовом раунде встретился с Бернабе Сапата-Миральесом. Испанец выиграл первый сет со счётом 7:5, после чего Рублёв взял второй уверенно — 6:1 и перевёл матч в решающую стадию. Последний сет перешёл в тай-брейк, и россиянин выиграл его со счётом 7-6, обеспечив себе выход во второй круг.

В этом сезоне Альтмайер выиграл только 9 из 23 встреч, а его лучшим достижением стал выход в четвертьфинал турнира в Мадриде. На Уимблдоне немец потерпел поражение в первом круге, а в Гштааде вылетел во втором круге.

В Гамбурге Альтмайер встретился в первом круге с Ришаром Гаске. Даниэль выиграл первый сет в упорной борьбе со счётом 7:5, а затем взял вторую партию — 6:4, обеспечив себе выход во второй круг турнира ATP-500.

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Рублёв выходит на матч в качестве фаворита на победу, учитывая его достижения в этом сезоне. В последнем матче россиянин очень эффективно подавал первую подачу, выиграв 53 из 80 очков и подав пять эйсов. Он будет стремиться к тому, чтобы с самого начала матча действовать агрессивно и оказывать давление на соперника. Рублёв в последнее время выглядит на корте гораздо более собранным, что отражается на его результатах.

Альтмайер и в последнем матче был очень силён на своей первой подаче, выполнив шесть эйсов и взяв 22 очка из 31. Вторая подача не впечатлила: он выиграл только 14 из 29 очков. В этом плане немцу придётся постараться, учитывая, что в последнем матче Рублёв выиграл 71% очков на второй подаче соперника.

Нет никаких поводов переживать за Андрея. В этом матче он должен побеждать уверенно и со счётом 2:0 по сетам. Поставить на точный счёт в «Фонбет» можно за 1.75. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:0 за 1.75.

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