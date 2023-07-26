«Краснодар» — «Спартак». Абаскаль ошибается

27 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Спартак». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.47. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 6.40. Поставить на ничью можно за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.48, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.45. На гол «Краснодара» дают коэффициент 1.18, а гол «Спартака» оценивается в 1.15. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Спартак» (27.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа D Фонбет Кубок России. Группа D 27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с РПЛ стартовал 1-й тур Кубка России. Обратим внимание на матч Пути РПЛ в группе D, в котором финалист прошлого розыгрыша «Краснодар» принимает московский «Спартак». В минувшую пятницу «быки» победили «Динамо» – 3:1. Команда Владимира Ивича умело воспользовалась недостатками в игре бело-голубых.

В ответ на высокий прессинг «Динамо» краснодарцы эффективно использовали длинные забросы и уже к середине первого тайма вели со счётом 2:0, причём на выезде! «Быки» показали хорошую игру в контратаках и сделали заявку на то, чтобы снова бороться за медали.

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Если учитывать предсезонные товарищеские встречи, то матч с «Динамо» стал для «Краснодара» 13-м подряд, в котором «быки» не проиграли в основное время. За последние 11 матчей разного статуса лишь два раза «Краснодар» забивал менее двух мячей. Болеть за такую команду очень приятно, и в Краснодаре можно ожидать большую зрительскую поддержку.

Зрители явно будут в предвкушении отличного футбола, ведь очные матчи этих клубов редко выходят скучными. Лишь однажды за 10 последних личных встреч забивалось менее трёх мячей. В 8 из 10 игр команды обменивались голами. Последний матч «Спартака» с «Краснодаром» закончился со счётом 4:3 в пользу москвичей.

Красно-белые тоже начали сезон с победы, но три очка дались им куда сложнее. За 15 минут до конца второго тайма москвичи уступали «Оренбургу», но благодаря дублю Даниила Хлусевича вырвали победу в добавленное время — 3:2. Примечательно, что Гильермо Абаскаль не стал полагаться на новичков. Медина остался вне заявки из-за травмы, а Тео Бонгонда вышел на замену лишь во втором тайме, но зато отметился голевой передачей.

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«Спартак» показал яркую атакующую игру, но проблемы в обороне никуда не делись с прошлого сезона. Не верится, что красно-белые могут выстоять всухую в матче с «Краснодаром». Отметим также, что нападающий Александр Соболев не поможет «Спартаку» из-за дисквалификации.

Ещё один фактор, который поможет «Краснодару» – это количество дней отдыха. «Спартак» свой энергозатратный матч с «Оренбургом» провёл в воскресенье, тогда как «быки» играли в пятницу. Таким образом, суммируя всё вышесказанное, поставим на то, что хозяева поля как минимум не проиграют и обе команды забьют. Ставки на такой исход принимаются с коэффициентом 2.14.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак» 27 июля 2023 года

Обе команды стартовали с побед в чемпионате России, но «Краснодар» сделал это куда увереннее и имел на два дня отдыха больше. Матч со «Спартаком», предпочитающим играть первым номером, стилистически очень подходит для «быков», которые умело действуют на контратаках. Красно-белые выглядят уязвимыми, но без своего гола с поля не уйдут. Нас ждёт зрелищная встреча, которая порадует краснодарских болельщиков.

Ставка: «Краснодар» не проиграет в основное время и обе забьют за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 35.12.

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