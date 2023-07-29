Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.9: Иржи Ярошик снова проиграет

29 июля стартует 2-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Оренбург»

«Рубин» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ и с ходу показал свои амбиции в гостевом матче с «Локомотивом», который завершился со счётом 2:2. Первый гол в РПЛ забил летний новичок «Рубина» – косовский нападающий Мирлинд Даку, а голевую передачу ему сделал 18-летний воспитанник клуба Илья Рожков. «Локомотив» был близок к поражению, но спас ничью на 88-й минуте. В матче Кубка России, который состоялся в среду, «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1. Впрочем, стоит учесть, что Рашид Рахимов сделал пять замен в стартовом составе по сравнению с игрой в Москве.

«Оренбург» летом сменил главного тренера. Марцел Личка ушёл на повышение в московское «Динамо», и теперь команду тренирует другой чешский тренер – Иржи Ярошик. Однако после многообещающей предсезонной подготовки, где «Оренбург» не проиграл ни одного матча, команда очень плохо стартовала в чемпионате и Кубке России. Сначала «Оренбург» упустил победу над «Спартаком», пропустив два гола в заключительные 15 минут встречи (2:3), а затем и вовсе крупно проиграл ЦСКА – 0:6. Правда, в кубковой встрече сразу два футболиста «Оренбурга» получили красные карточки.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Оренбург», несмотря на изменения в тренерском штабе, продолжает играть в открытый футбол. Семь подряд официальных матчей с участием «Оренбурга» забивается минимум три мяча, а в четырёх из пяти последних встреч – не менее четырёх.

В качестве основной ставки рекомендуем зайти на победу хозяев. «Рубин» играет дома и хорошо подготовился к сезону, в то время как «Оренбург» уязвим после смены тренера, которому предстоит много работы, чтобы найти общий язык с командой.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив»

Немецкий вектор не оправдал ожиданий руководства железнодорожников. Михаил Галактионов занял пост главного тренера «Локомотива» в непростые для команды времена. 39-летний специалист смог качественно повлиять на игру и результаты столичной команды по ходу прошлого сезона, особенно ощутим игровой прогресс был после зимнего межсезонья. В заключительных 13 турах РПЛ красно-зелёные набрали 32 очка и в итоге завершили сезон на восьмой строчке.

«Локомотив» угадал с зимними трансферами. Илья Лантратов и Иван Кузьмичёв усилили оборону, а Максим Глушенков и Артём Дзюба существенно повысили уровень игры команды в атаке. Экс-полузащитник «Крыльев Советов» забил пять голов и записал на свой счёт четыре ассиста, а вернувшийся в Россию Дзюба забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Лучшие экспрессы на сегодня.

От Михаила Галактионова ждут борьбы за место на призовом пьедестале, но результат матча 1-го тура с «Рубином» посеял зерно сомнения относительно турнирных перспектив. Железнодорожники продемонстрировали слабую игру в защите и выглядели относительно беззубо в атаке, особенно в завершающей фазе. Уже в кубковом матче с «Уралом» команда действовала впереди гораздо увереннее. С «Факелом» проблем не должно возникать. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» с форой (0) за 1.78.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит»

«Ростов» провалился на финишной прямой прошлого розыгрыша РПЛ и вместо второго места, на которое претендовал бóльшую часть сезона, финишировал на четвёртой строчке. Четыре поражения в заключительных пяти турах разрушили надежды Валерия Карпина на возвращение жёлто-синих на призовой пьедестал, что в последний раз им удавалось в сезоне-2015/2016.

На текущий сезон цели для Карпина не изменились, но их достижение осложнено запретом ФИФА на регистрацию новых игроков. Стоит напомнить, что прошлогодний спад на финишной прямой как раз был обусловлен неоптимальными физическими кондициями футболистов из-за недостаточной глубины состава.

«Ростов» стартовал в новом сезоне с волевой победы над «Факелом» (2:1). Развить успех в матче с превосходящим в классе «Зенитом» будет архисложно.

Команда Сергея Семака за четыре тура до конца прошлого сезона оформила чемпионство. За 30 туров петербуржцы лишь девять раз потеряли очки — семь раз сыграли вничью и дважды уступили. Футболисты забили 74 гола, а в 30 из них принял непосредственное участие Малком — забил 23 мяча гола и записал на свой счёт семь ассистов. Его уход в саудовский «Аль-Хиляль» скажется на атакующем потенциале команды. Это уже ощутимо, судя по тяжёлым победам в матчах с ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.), «Пари НН» (2:0) и «Ахматом» (2:0)

В матче ЦСКА добиться успеха помогла уверенная игра Михаила Кержакова в воротах, а в выездной встрече с нижегородским клубом подопечные Семака смогли дожать соперника, когда хозяева остались в меньшинстве после спорного решения судьи по удалению Виктора Александрова. В 1-м туре РПЛ остался на скамейке Малком, а дубль оформил Кассьерра. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

Экспресс на матчи 29 июля

Ставка 1: победа «Рубина» над «Оренбургом» за 2.31.

Ставка 2: победа «Локомотива» над «Факелом» с форой (0) за 1.78.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Ростов» — «Зенит» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.31 Х 1.78 Х 1.93 = 7.9.

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