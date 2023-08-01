Экспресс на футбол с коэффициентом 16.1: киприоты обыграют БАТЭ и без Кокорина

1 августа пройдут очередные матчи отбора в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ — «Арис»

Год назад «Арис» под руководством Алексея Шпилевского победил в первом матче квалификации Лиги конференций азербайджанский «Нефтчи» со счётом 2:0, но неделю спустя проиграл в гостях 0:3. Помня о том негативном опыте, молодой белорусский тренер устроил новоиспечённому чемпиону Кипра очень насыщенную предсезонную подготовку с большим количеством товарищесуих матчей – и это дало результат. «Арис» по всем параметрам переиграл бронзового призёра чемпионата Беларуси, который попал в Лигу чемпионов после скандала с договорными матчами. Тренер БАТЭ Кирилл Альшевский уже признал, что у его команды нет шансов на выход в следующий раунд, и, судя по качеству игры, показанной в первом матче, он прав.

Ответная встреча практически лишена смысла, а значит, обе команды смогут сыграть раскрепощённо. Это на руку любителям результативного футбола.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Лучшим бомбардиром «Ариса» по итогам прошлого сезона стал Александр Кокорин. Однако сейчас российский нападающий находится в расположении «Фиорентины» и ждёт решения о своём будущем. Не исключено, что Кокорин сможет вернуться в «Арис», но сейчас в команде высокая конкуренция на его позицию, и первый матч с БАТЭ это показал. Борисовская команда в силу санкций УЕФА будет лишена преимущества домашнего стадиона — матч пройдёт на нейтральном поле в Венгрии. Это на руку чемпиону Кипра, которому ничего не помешает снова победить с разницей минимум в два мяча. Коэффициент 3.35.

Прогноз на матч Лиги конференций «Бальцан» — «Неман»

В первом круге квалификации футболисты клуба «Бальцан» стали авторами сенсации. Они выбили из розыгрыша сильного соперника — «Домжале» (Словения). На выезде «Бальцану» удалось выиграть со счётом 4:1, воспользовавшись явной недооценкой соперника. В ответной игре всё решилось в дополнительное время, когда точный удар бразильца Андре принёс победу по сумме двух матчей — 5:4.

«Неман» не стал повторять ошибок «Домжале». В первой встрече футболисты клуба из Беларуси отнеслись к сопернику с должным уважением и выиграли 2:0. «Неман» полностью владел инициативой и не позволил создать у своих ворот опасных моментов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Гродненцы очень строго сыграли в обороне в первом матче. Вряд ли главный тренер Игорь Ковалевич будет менять тактику. Для уверенности гостям хватит одного-двух забитых мячей, а затем они отойдут в оборону. Рекомендуем изучить ставку на победу «Немана» за 2.40.

Прогноз на матч Лиги конференций «Зимбру» — «Фенербахче»

Предстоящая встреча уже практически не несёт интриги. «Зимбру» в Стамбуле ничего не смог противопоставить обладателю Кубка Турции и закономерно проиграл со счётом 0:5. Автором одного из мячей стал звёздный новичок «Фенербахче» Эдин Джеко.

Также плохой новостью для «Зимбру» является тот факт, что «Фенербахче» в последнее время редко проигрывает на выезде. Только три команды смогли победить «канареек» у себя дома за 11 последних матчей – греческий «Олимпиакос», пражская «Спарта» и испанская «Севилья». Ещё трём клубам удалось добыть ничью.

Учитывая тот факт, что чемпионат Турции стартует только 13 августа, Исмаилу Карталу нет необходимости проводить ротацию состава и предоставлять отдых лидерам. Матч в Кишинёве становится удобным для подготовки к сезону. Поэтому стоит ожидать ещё один разгром. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс на матчи 1 августа

Ставка 1: победа «Ариса» в матче с БАТЭ с форой (-1.5) за 3.35.

Ставка 2: победа «Немана» в матче с «Бальцаном» за 2.40.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «Зимбру» — «Фенербахче» за 2.00.

Общий коэффициент: 3.35 Х 2.40 Х 2.00 = 16.1.

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