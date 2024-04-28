«Спартак» — «Локомотив»: фрибет до 22 222 рублей к матчу РПЛ!

28 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 16:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Во встрече последнего тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (0:0). Матч многим не понравился, потому что было много борьбы и мало комбинационного футбола. Забить могли обе команды, но из-за проблем с завершением и качественного выступления защитников игра так и не раскрылась.

Железнодорожники опубликовали ироничный пост после матча ЦСКА — «Спартак», в котором сказано, что нужно было смотреть их игру с «Пари НН» (3:2). Последняя встреча действительно получилась интереснее, но теперь красно-зелёным необходимо самим не ударить в грязь лицом.

У «Локомотива» с качеством футбола проблем не меньше, чем у «Спартака». На протяжении всего сезона он временами смотрится тускло и невнятно. Тем не менее за счёт силы воли и характера железнодорожникам удаётся переворачивать матчи и цепляться за очки.

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