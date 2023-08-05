ЦСКА — «Локомотив»: даже без новичков Федотов даст бой

5 августа состоится матч 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив». Начало – в 20:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.12. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 3.40. На ничью можно сделать ставку за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (05.08.2023)

ЦСКА тяжело входит в сезон. В 1-м туре РПЛ армейцы потерпели поражение от «Урала» со счётом 1:2, а затем победили «Ахмат» в Грозном (3:2). Все пять голов были забиты с пенальти, обе команды имели претензии к арбитру Вячеславу Безбородову. Рефери показал красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гаичу, но её отменили из-за несоблюдения протокола VAR.

Это огромное подспорье для Владимира Федотова, ведь его короткая скамейка стала ещё короче. Надолго выбыл Игорь Дивеев, под вопросом появление на поле Виллиана Роши. Не будет и Хорхе Карраскаля, которому ищут новый клуб. Но Федотов доказал, что может добиваться результата и в сложных условиях. Трансферы ещё обязательно будут, а усталость ещё не накопилась. К тому же это будет дебютный домашний матч в новом сезоне РПЛ. Так что «Локомотиву» придётся непросто.

Железнодорожники в первых двух турах набрали четыре очка. Сначала спаслись в матче с «Рубином» (2:2), затем обыграли «Факел» (4:1). Но, несмотря на разгром, у Михаила Галактионова много работы. В центре обороны тасуются сочетания, но проблема не решена. Пока выручает атака, но с по-настоящему серьёзными соперниками «Локомотив» ещё не встречался.

Конечно, кадровый ресурс у красно-зелёных предпочтительнее, но ЦСКА на данный момент — куда более отлаженный механизм. Разумеется, Владимир Федотов постарается отдать мяч сопернику и поймать гостей на контратаках. И моменты у армейцев обязательно будут: даже «Рубин» и «Факел» смогли поразить ворота Ильи Лантратова. А группа атаки хозяев поля будет куда серьёзнее.

При этом атака у «Локомотива» очень сильна. Артём Дзюба, Сергей Пиняев, усиливает игру со скамейки Максим Глушенков. А ещё раззабивался Наир Тикнизян: воспитанник ЦСКА забивает в каждом матче. Но над игровым балансом железнодорожникам ещё работать и работать. Рекомендуем поставить на то, что ЦСКА не проиграет и обе команды забьют. Поставить на такой исход можно за 2.09 по линии Winline.

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Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.09.