«Панатинаикос» — «Марсель». Обамеянг добавит атаке креатива

9 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Марсель». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на их победу составляет 1.87, а на хозяев можно поставить за 4.40. Ставки на ничью принимают за 3.55.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Панатинаикос» — «Марсель» 9 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Панатинаикос» — «Марсель» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.80. Ставку на победу бело-голубых с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Марсель» (09.08.2023)

В среду греческий «Панатинаикос» принимает на стадионе «Апостолос Николаидис» французский «Марсель» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Клеверные» обеспечили себе место в этом раунде, одержав победу над украинским «Днепром» с общим счётом 5:3 по сумме двух встреч.

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Провансальцы заняли в прошлом сезоне третье место в Лиге 1, отстав на 11 очков от второй строчки. Они проведут свой первый матч в этом отборе ЛЧ.

«Панатинаикос» начал с победы над «Днепром» на выезде со счётом 3:1. В ответной встрече украинцы выложились по полной, но смогли добиться лишь ничьей 2:2. В итоге «зелёные» вышли в следующий раунд, в котором их ожидает соперник намного серьёзнее.

До встреч с «Днепром» «клеверные» провели впечатляющую предсезонку, проиграв лишь один из семи матчей, одержав пять побед.

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Новый сезон греческой Суперлиги начнётся на следующей неделе, и «Панатинаикос» будет стремиться с ходу заявить о своих амбициях на чемпионство.

Что касается «Марселя», то его результаты на предсезонке были неоднозначными: две победы и два поражения.

После того как «провансальцы» выиграли у «Нима» (2:0), последовало поражение «Эйпену» (0:1). Затем бело-голубые победили «Валвейк» (1:0), а в последнем матче уступили «Байеру» (1:2). Стоит также отметить, что в прошлом сезоне «Марсель» проиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге 1.

Заняв в прошлом сезоне последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов, бело-голубые будут стремиться улучшить свой результат.

Летом «Панатинаикос» активно работал на трансферном рынке, подписав контракты с Тонни Вильеной, Эриком Палмер-Брауном, Филипом Младеновичем и Филипом Джуричичем.

«Марсель» также сделал ряд приобретений, среди которых Илиман Ндиайе, Исмаила Сарр, Ренан Лоди, Руслан Малиновский, Жоффрей Кондогбиа и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Несмотря на то что в среду «Панатинаикос» будет иметь преимущество домашней арены, «Марсель» обладает более качественным составом и опытом, чтобы одержать победу.

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