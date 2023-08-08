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«Оренбург» — «Сочи», прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Оренбург» — «Сочи». Каков лимит доверия у преемника Лички?
Михаил Коробов
«Оренбург» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России
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Руководство сине-белых поддерживает Иржи Ярошика, но как долго это продлится, учитывая плохие результаты?

9 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Сочи». Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 9 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Сочи» (09.08.2023)

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 3-го тура РПЛ. 9 августа состоятся четыре встречи 2-го тура группового этапа Кубка России. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

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В межсезонье оренбуржцы сохранили практически весь основообразующий костяк игроков, но вот с главным тренером пришлось попрощаться. Марцел Личка перебрался в московское «Динамо». Его должность занял имеющий схожие взгляды на футбол соотечественник Иржи Ярошик.

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В трёх стартовых турах нового сезона РПЛ «горожане» уступили «Спартаку» (2:3), сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Уралу» (0:2). Также они потерпели поражение с крупным счётом в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с ЦСКА (0:6).

Результаты, мягко говоря, не из лучших. Однако руководство клуба поддержало Ярошика. В недавнем интервью спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что кредит доверия Иржи велик настолько, насколько это возможно. Он подчеркнул, что никаких переживаний нет.

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Серьёзные поводы для беспокойства действительно отсутствуют. Потерям очков имеются вполне логичные объяснения. Во встречах со «Спартаком» и «Рубином» оренбуржцы выступали на выезде, а в играх с ЦСКА и «Уралом» они получили ранние удаления. Главное — не ударить лицом в грязь в предстоящем матче.

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«Сочи» сохранил главного тренера, но немного перекроил состав. Он подписал нескольких легионеров — арендовал Марсело Алвеса, приобрёл Мартина Крамарича и Юрия Медведева. Также сочинцы подписали защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Кроме того, на правах свободного агента присоединился к ним форвард «Локомотива» Иван Игнатьев.

В трёх матчах чемпионата России обновлённый «Сочи» обыграл «Балтику» (2:0), уступил «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Также он на выезде победил «Факел» (3:1) во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России. Хотя немаловажно, что бóльшую часть матча «огнеопасные» провели в меньшинстве.

Также стоит отметить, что результаты матчей с «Краснодаром» и «Ахматом» не отражают реальной картины. Во встрече с краснодарцами сочинцы держали стадион «быков» в напряжении вплоть до 90+4-й минуты, пока нападающий соперника Джон Кордоба не забил второй гол.

В игре с «Ахматом» подопечные Дмитрия Хохлова наиграли как минимум на ничью. Они доминировали весь второй тайм, создавая опасные моменты. В первую очередь стоит похвалить голкипера грозненцев Гиорги Шелию. Несколько раз он по-настоящему спас свою команду. Также хорошо сыграли защитники соперника. Сочинцев немного подвела реализация.

В новом сезоне «барсы» демонстрируют очень слаженную командную игру. Очевидно, Хохлов хорошо постарался в межсезонье. Единственное, что плохо — его подопечные по-прежнему много пропускают. Для «Оренбурга» это хороший шанс прервать безвыигрышную серию.

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Пока что есть поводы усомниться в том, что Ярошик оправдает доверие руководства «Оренбурга». Он ещё не до конца освоился в команде. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.97. Четыре из шести последних очных встреч получились результативными. В пяти из шести игр команды обменялись забитыми мячами.

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Также в пользу данного исхода свидетельствует статистика выступлений клубов в прошлом сезоне. За 30 туров в РПЛ оренбуржцы забили 58 мячей, а пропустили 55. Сочинцы за этот промежуток времени забили 37 голов, а пропустили 54 мяча.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 9 августа 2023 года

«Оренбургу» нужна победа. В противном случае доверия к Ярошику станет гораздо меньше. На домашнем стадионе сине-белые наверняка сумеют забить как минимум один гол «Сочи». С результативностью у них всё хорошо, но вот в защите имеются серьёзные проблемы. Вероятно, демонстрирующие очень собранную командную игру сочинцы также не уйдут с поля без забитых мячей. Шесть последних очных встреч свидетельствуют в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон. Скорее всего, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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