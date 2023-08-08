«Оренбург» — «Сочи». Каков лимит доверия у преемника Лички?

Руководство сине-белых поддерживает Иржи Ярошика, но как долго это продлится, учитывая плохие результаты?

9 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Сочи». Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 9 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Сочи» (09.08.2023)

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 09 августа 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 3-го тура РПЛ. 9 августа состоятся четыре встречи 2-го тура группового этапа Кубка России. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

В межсезонье оренбуржцы сохранили практически весь основообразующий костяк игроков, но вот с главным тренером пришлось попрощаться. Марцел Личка перебрался в московское «Динамо». Его должность занял имеющий схожие взгляды на футбол соотечественник Иржи Ярошик.

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В трёх стартовых турах нового сезона РПЛ «горожане» уступили «Спартаку» (2:3), сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Уралу» (0:2). Также они потерпели поражение с крупным счётом в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с ЦСКА (0:6).

Результаты, мягко говоря, не из лучших. Однако руководство клуба поддержало Ярошика. В недавнем интервью спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что кредит доверия Иржи велик настолько, насколько это возможно. Он подчеркнул, что никаких переживаний нет.

Серьёзные поводы для беспокойства действительно отсутствуют. Потерям очков имеются вполне логичные объяснения. Во встречах со «Спартаком» и «Рубином» оренбуржцы выступали на выезде, а в играх с ЦСКА и «Уралом» они получили ранние удаления. Главное — не ударить лицом в грязь в предстоящем матче.

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«Сочи» сохранил главного тренера, но немного перекроил состав. Он подписал нескольких легионеров — арендовал Марсело Алвеса, приобрёл Мартина Крамарича и Юрия Медведева. Также сочинцы подписали защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Кроме того, на правах свободного агента присоединился к ним форвард «Локомотива» Иван Игнатьев.

В трёх матчах чемпионата России обновлённый «Сочи» обыграл «Балтику» (2:0), уступил «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Также он на выезде победил «Факел» (3:1) во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России. Хотя немаловажно, что бóльшую часть матча «огнеопасные» провели в меньшинстве.

Также стоит отметить, что результаты матчей с «Краснодаром» и «Ахматом» не отражают реальной картины. Во встрече с краснодарцами сочинцы держали стадион «быков» в напряжении вплоть до 90+4-й минуты, пока нападающий соперника Джон Кордоба не забил второй гол.

В игре с «Ахматом» подопечные Дмитрия Хохлова наиграли как минимум на ничью. Они доминировали весь второй тайм, создавая опасные моменты. В первую очередь стоит похвалить голкипера грозненцев Гиорги Шелию. Несколько раз он по-настоящему спас свою команду. Также хорошо сыграли защитники соперника. Сочинцев немного подвела реализация.

В новом сезоне «барсы» демонстрируют очень слаженную командную игру. Очевидно, Хохлов хорошо постарался в межсезонье. Единственное, что плохо — его подопечные по-прежнему много пропускают. Для «Оренбурга» это хороший шанс прервать безвыигрышную серию.

Пока что есть поводы усомниться в том, что Ярошик оправдает доверие руководства «Оренбурга». Он ещё не до конца освоился в команде. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.97. Четыре из шести последних очных встреч получились результативными. В пяти из шести игр команды обменялись забитыми мячами.

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Также в пользу данного исхода свидетельствует статистика выступлений клубов в прошлом сезоне. За 30 туров в РПЛ оренбуржцы забили 58 мячей, а пропустили 55. Сочинцы за этот промежуток времени забили 37 голов, а пропустили 54 мяча.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 9 августа 2023 года

«Оренбургу» нужна победа. В противном случае доверия к Ярошику станет гораздо меньше. На домашнем стадионе сине-белые наверняка сумеют забить как минимум один гол «Сочи». С результативностью у них всё хорошо, но вот в защите имеются серьёзные проблемы. Вероятно, демонстрирующие очень собранную командную игру сочинцы также не уйдут с поля без забитых мячей. Шесть последних очных встреч свидетельствуют в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон. Скорее всего, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» с коэффициентом 2.80.

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Прогноз на матч ЦСКА – «Факел» с коэффициентом 2.41.