«Зальцбург» — «Интер». Мартинеса вдохновляет капитанская повязка

Индзаги не просто так доверяет Лаутаро, а «быки» лишились ряда футболистов и тренера.

9 августа состоится товарищеский матч «Зальцбург» — «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Шансы «быков» оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зальцбург» — «Интер» 9 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зальцбург» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют «змеи», сыграет коэффициент 1.14. Гол «быков» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Зальцбург» — «Интер» (09.08.2023)

Осталось совсем немного времени до старта нового сезона в ряде европейских чемпионатов. Пока же болельщики могут довольствоваться товарищескими встречами, в которых наигрываются связки. В одном из таких матчей 9 августа на стадионе «Ред Булл Арена» «Зальцбург» будет принимать «Интер». Начало игры – в 20:00 мск.

«Быки» оказались в затруднительном положении перед стартом сезона. Руководство узнало о переговорах главного тренера Маттиаса Яйссле с саудовским клубом и объявило о его увольнении. Спустя некоторое время стало известно о назначении экс-наставника «Зальцбурга» в «Аль-Ахли». Под руководством немецкого специалиста клуб дважды становился чемпионом австрийской Бундеслиги и выигрывал Кубок страны.

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Это ещё не всё, ведь по традиции «быки» растеряли основообразующих футболистов. Все три лучших бомбардира команды в минувшем розыгрыше чемпионата Австрии покинули расположение клуба. Беньямин Шешко (16 голов и 3 ассиста) перебрался в «Лейпциг». Второй бомбардир «Зальцбурга» Джуниор Адаму заключил контракт с «Фрайбургом», а Ноа Окафор стал футболистом «Милана». Также клуб лишился основного голкипера, ведь Филипп Кён перешёл в «Монако».

В ответ на это руководство подписало много молодёжи, на которую теперь будет рассчитывать. Не исключено, что кто-то следующим летом перейдёт в более топовый клуб Европы. Должность тренера занял Герхард Штрубер, находившийся долгое время в системе «Ред Булл». Он был ассистентом в основной команде, занимался молодёжкой «быков», а последний сезон провёл у руля «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Интер» многое перетерпел в минувшем розыгрыше Серии А. Индзаги то и дело «увольняли» СМИ, были сложные периоды без побед, но во второй половине сезона «змей» было не узнать. Они уверенно дошли до финала Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» со счётом 0:1, а также финишировали в чемпионате Италии на третьей строчке – великолепно!

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Команду тоже покинули важные футболисты. Трансфер Андре Онана мог стать болезненным для «Интера», если бы на днях не был подписан контракт с Яном Зоммером. Марсело Брозович улетел в Саудовскую Аравию, где будет играть в одной команде с Роналду – в «Аль-Насре». Милан Шкриньяр стал игроком «ПСЖ», а Эдин Джеко перебрался в «Фенербахче».

Несмотря на всё это, миланцы классно проводят предсезонку, не проигрывая в трёх матчах. Они покуражились во встрече с клубом из Серии С1 «Пергокрема» — 10:0. Лаутаро Мартинес отметил капитанскую повязку покером. Игра с «Аль-Насром» завершилась вничью со счётом 1:1. В последнем же матче «Интер» одержал волевую победу над «ПСЖ» — 2:1. Уступая до 81-й минуты 0:1, благодаря результативным передачам Давиде Фраттези удалось выйти вперёд.

«Зальцбург», кажется, тоже не заметил потерю большей части основного состава и смену тренера. Под руководством Штрубера команда провела пока только одну встречу, но одержала победу над «Тиролем» со счётом 3:0. До этого «быки» выиграли у «Альтаха» — 2:0. Не секрет, что уровень конкуренции в австрийском первенстве совсем иной, в отличие от Серии А.

Контрольные матчи показали, что «быки» не готовы к серьёзной конкуренции. Они проиграли «Легии» (0:2), «Словацко» (0:3) и «Норшелланну» (0:2). Зато выиграли у «Гамбурга» со счётом 4:1. Думается, во встрече с таким серьёзно настроенным и мощным «Интером» у «Зальцбурга» возникнут большие проблемы в обороне. Предлагаем ставку на победу гостей и тотал больше 1.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Зальцбург» — «Интер» 9 августа 2023 года

Резкая смена тренера, огромное количество исходящих трансферов, уход трёх лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне – всё это скажется. Пусть проблемы незаметны в матчах чемпионата Австрии, но на фоне «Интера» они обязательно проявятся. Индзаги отлично готовит клуб к старту Серии А и недавно обыграл «ПСЖ» со счётом 2:1. Также он принял решение сделать капитаном Лаутаро Мартинеса. Вероятно, выиграют «змеи» и у «быков», несмотря на то что выступают на выезде.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 1.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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