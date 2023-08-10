«Ман Сити» — «Севилья». Счёт Суперкубкам будет открыт

Стартовал новый футбольный сезон, продолжаются игры квалификации еврокубков, а совсем скоро пройдёт матч между победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Севильей», выигравшей Лигу Европы. Встреча за Суперкубок состоится 16 августа.

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Где и когда пройдёт матч «Манчестер Сити» — «Севилья» за Суперкубок УЕФА

Изначально местом проведения этой встречи была выбрана «Ак Барс Арена» в Казани. Однако в январе этого года игра была перенесена на стадион «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей. Эта арена является домашней для футбольного клуба «Олимпиакос» и вмещает 33 500 зрителей. Стартовый свисток прозвучит 16 августа в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» за Суперкубок УЕФА

Букмекеры считают фаворитом команду из Англии. Поставить на то, что Суперкубок выиграет «Манчестер Сити», можно с коэффициентом 1.22. На «Севилью» принимаются ставки за 4.60. Победа манкунианцев в основное время идёт с коэффициентом 1.39. Аналогичная ставка на севильцев принимается за 8.50. На то, что в матче будет серия пенальти — 5.30.

По мнению аналитиков, матч выйдет результативным. На тотал больше 2.5 мяча дают коэффициент 1.62, тогда как на тотал меньше 2.5 мяча – 2.40. Гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.07, а на гол «Севильи» принимают ставки за 1.69. Поставить на обе забьют можно за 1.88.

Как «Манчестер Сити» и «Севилья» выступили в прошлом сезоне?

«Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона выиграл требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, стала победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов. Единственный турнир, который не покорился «горожанам» – Кубок лиги. На стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» уступил «Саутгемптону» (0:2).

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«Севилья» в Ла Лиге заняла только 12-е место, расположившись всего на девять очков выше зоны вылета. В Кубке Испании севильцы дошли до четвертьфинала, уступив «Осасуне» (1:2). Неудачи на внутренней арене были сполна компенсированы выступлениями в еврокубках. Третье место в группе Лиги чемпионов позволило «Севилье» продолжить борьбу в Лиге Европы, в которой красно-белые успешно дошли до финала, победив в серии пенальти итальянскую «Рому» (1:1, 4:1 пен).

Как «Манчестер Сити» играл с «Севильей» раньше?

Предстоящая игра станет уже пятой встречей этих команд. Ранее «Манчестер Сити» и «Севилья» дважды попадали в одну группу Лиги чемпионов. Все четыре матча ЛЧ выиграл английский клуб. В 2015 году «горожане» одержали победу дома (2:1) и в гостях (3:1). В играх прошлого сезона, уже под руководством Хосепа Гвардиолы, «голубые» выиграли в Севилье со счётом 4:0 и в Манчестере — 3:1.

В какой форме «Манчестер Сити» и «Севилья» подходят к матчу за Суперкубок

Подготовка к стартующему сезону у «Манчестер Сити» вышла короткой, но весьма насыщенной. «Горожане» слетали в Японию и Южную Корею, где провели три товарищеских матча.

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После побед над японской «Иокогамой» (5:3) и мюнхенской «Баварией» (2:1) последовало поражение от мадридского «Атлетико» (1:2). Неудачей закончилась встреча за Суперкубок Англии, в котором «Ман Сити» уступил в серии пенальти «Арсеналу» (1:1, 1:4 пен).

«Севилья» имела больше времени на подготовку к сезону. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара провели семь товарищеских матчей в Испании, Германии, Мексике и США. Из результатов этих встреч можно выделить победу над «Бетисом» (1:0), а также ничьи с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

Кроме того, «Севилья» приняла участие в неофициальном матче Кубка вызова, в котором встретилась с победителем Южноамериканского кубка «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора. Игра, которая прошла на домашнем стадионе красно-белых 19 июля, закончилась победой «Севильи» со счётом 2:1 по пенальти.

У кого больше шансов на победу?

Для «Манчестер Сити» это будет дебютная игра за Суперкубок. При этом стоит отметить, что возглавляющий «горожан» Хосеп Гвардиола дважды выигрывал этот трофей, будучи тренером «Барселоны» — в 2009 и 2011 годах.

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«Севилья» уже шесть раз была участником матча за Суперкубок. Испанский клуб является рекордсменом по количеству неудач – красно-белые пять раз проигрывали и лишь в самой первой попытке в 2006 году смогли победить «Барселону» (3:0).

Таким образом, хоть «Севилью» и называют грозой Лиги Европы, но встречи с «Манчестер Сити» и финалы Суперкубка для испанской команды традиционно выходят неудачными. Тренер красно-белых Хосе Луис Мендилибар, который в минувшем сезоне на пути к трофею Лиги Европы выиграл у «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», попытается сломать обе эти тенденции.

Ставка: «Ман Сити» выиграет Суперкубок УЕФА за 1.22.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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