«Бавария» — «Лейпциг»: Тухель пока без Нойера, но уже с Кейном

12 августа состоится Суперкубок Германии «Бавария» – «Лейпциг». Начало – в 21:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.61. В случае если победит «Лейпциг», сыграет коэффициент 5.20. На ничью можно сделать ставку за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Суперкубка Германии «Бавария» — «Лейпциг» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «Лейпциг» (12.08.2023)

«Бавария» в межсезонье играла с сильными соперниками, и результаты внушают оптимизм болельщикам. Да, мюнхенцы уступили «Манчестер Сити» (1:2), зато удалось обыграть «Ливерпуль» (4:3) и «Монако» (4:2).

Томас Тухель получил усиление: из «Наполи» в Мюнхен перебрался защитник Ким Мин Джэ, а из «Боруссии» переманили Рафаэла Геррейру. Но самое главное приобретение — это, конечно, Гарри Кейн. Форвард сборной Англии всё-таки покинул «Тоттенхэм» и теперь будет зажигать в Бундеслиге! Правда, в матче за Суперкубок звезда, скорее всего, не сыграет.

Но беда пришла откуда не ждали. Мануэль Нойер приступил к тренировкам после травмы и снова почувствовал боль. Говорят, что вратарь сборной Германии может вернуться в строй не раньше октября, а то и в 2024 году. А ведь мюнхенцы уже успели отпустить Яна Зоммера и отдали в аренду Александра Нюбеля. В итоге Тухель остался с 35-летним Свеном Ульрайхом — игроком явно не уровня стартового состава. Вопрос, конечно, будут решать, но в стартовых матчах за последний рубеж обороны точно будет тревожно.

«Лейпциг» в межсезонье понёс колоссальные потери. Доминик Собослаи, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол — всех этих игроков в команде больше нет. Приобретения же по традиции игроки талантливые, но которых ещё предстоит раскрыть — Луи Опенда, Кристоф Баумгартнер, Беньямин Шешко, Кастелло Люкеба, Николас Зайвальд. Марко Розе предстоит здорово поработать, чтобы сколотить из этих игроков звёздную команду. Впрочем, «Лейпцигу» не привыкать, клуб заточен под эту бизнес-модель.

У «Лейпцига» два травмированных игрока пропустят матч Суперкубка — голкипер Петер Гулачи и полузащитник Амаду Айдара.

В прошлом сезоне команды также сражались за Суперкубок Германии, победу одержал мюнхенский клуб со счётом 5:3. Зато мы помним, как «Лейпциг» едва не лишил Тухеля и компанию чемпионства, выиграв в матче Бундеслиги 3:1. Спасла баварцев лишь осечка «Боруссии» в последнем туре.

У «Баварии» проблемы с вратарской позицией, но в целом мюнхенский клуб выглядит куда более цельным по составу. У «Лейпцига» много новичков, которым ещё только предстоит заменить ушедших звёзд. Предлагаем поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.61.

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Ставка: победа «Баварии» за 1.61.