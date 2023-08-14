«Штурм» — ПСВ. Петер Бош рассчитывает на Лигу чемпионов

15 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — ПСВ. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нидерландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех австрийского клуба оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Штурм» — ПСВ 15 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Штурм» — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — ПСВ (15.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 15 августа состоятся 10 ответных матчей третьего квалификационного раунда турнира. В одном из них на стадионе «Меркур-Арена» в Граце (Австрия) «Штурм» примет ПСВ из Эйндховена.

В первой встрече, которая проходила в Нидерландах, австрийский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 1:4. Хозяева значительно больше владели мячом. Они гораздо чаще и острее атаковали. Красно-белые нанесли целых 17 ударов, 10 из которых пришлись в створ.

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Подопечные Кристиана Ильцера чудом не пропустили больше. Разница в технике и классе бросалась в глаза. ПСВ без особого труда выходил из-под прессинга и уверенно контролировал мяч. Пропустил он лишь после розыгрыша углового. С игры «Штурм» толком ничего не создал.

Впрочем, это и не удивительно. За последние три сезона команда из Граца ни разу не выходила в плей-офф еврокубковых турниров. Она дважды принимала участие в групповом этапе Лиги Европы, но в обоих случаях выступила неудачно — заняла последнее место в группе.

В минувшем сезоне «Штурм» вылетел только потому, что уступил «Лацио», «Фейеноорду» и «Мидтьюлланну» по дополнительным показателям.

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Поможет ли поддержка домашних трибун подопечным Ильцера зацепиться хотя бы за ничью в ответной игре с ПСВ? Маловероятно. Уровень австрийского и нидерландского чемпионатов принципиально разный. В первом практически нет конкуренции. Вот уже 10 лет кряду там правит бал «Зальцбург».

В Эредивизии совсем иная картина. Последние 10 лет там ожесточённо борются за чемпионство «Аякс», «Фейеноорд» и как раз ПСВ. В отличие от Австрии, в Нидерландах замечательно функционирует система воспитания молодёжи. Ежегодно местные клубы поставляют в Европу талантливых и перспективных футболистов и при этом неплохо проявляют себя на международной арене.

ПСВ в прошлом сезоне вышел в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв на групповом этапе только лондонскому «Арсеналу» (0:1). Дальше красно-белых не пустил будущий победитель турнира — «Севилья». В первом матче нидерландцы проиграли 0:3, а в ответном выиграли 2:0.

Под конец прошлого сезона клуб из Эйндховена набрал очень хороший ход. В последних 16 турах в Эредивизии он не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом было всего четыре. Кроме того, красно-белые выиграли Кубок Нидерландов, победив в финальном матче «Аякс» (1:1, 3:2 пен.).

Всё бы ничего, но команду за тур до конца сезона покинул главный тренер Руд ван Нистелрой. Летом должность занял бывший наставник «Лиона», «Байера», дортмундской «Боруссии» и «Аякса» Петер Бош. Много времени на адаптацию ему не потребовалось.

В первом же матче Бош помог команде выиграть трофей. В Суперкубке Нидерландов ПСВ обыграл «Фейеноорд» — 1:0. Также во встрече 1-го тура Эредивизии он уверенно победил «Утрехт» (2:0). Поставить на победу клуба из Эйндховена в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

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Даже если Петер Бош решит прибегнуть к экспериментам, в его подопечных верится гораздо больше. Во-первых, они на подъёме. Во-вторых, история очных встреч всецело на стороне красно-белых. Во всех трёх они выиграли, в частности на выезде — 4:1.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — ПСВ 15 августа 2023 года

На домашнем стадионе «Штурм» наверняка выступит лучше, чем на выезде. Однако навязать борьбу ПСВ ему вряд ли удастся. Разница в классе слишком велика. У красно-белых лучше состав, а также потрясающие результаты в последних 20 матчах во всех официальных турнирах. За этот период времени они не потерпели ни одного поражения при всего трёх ничьих. И это несмотря на смену наставника летом. История очных встреч также всецело на стороне «крестьян». Вероятно, они победят даже с изменениями в составе.

Ставка: победа ПСВ за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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