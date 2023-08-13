«МЮ» — «Вулверхэмптон». Тен Хаг воспользуется увольнением Лопетеги

У испанца возникли разногласия с клубом, и он был отправлен в отставку. Для голландца это хорошая новость.

14 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.31. Успех «волков» оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в «Фонбет» с коэффициентом 1.79, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (14.08.2023)

Стартовал 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 14 августа запланирована встреча, которая закроет программу 1-го тура. На знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами местный «МЮ» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Не будет лишним напомнить, что по итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице АПЛ, выиграл Кубок лиги и добрался до финала Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити». Всего этого ему помог достичь Эрик тен Хаг, под руководством которого «Аякс» пять лет назад сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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В «МЮ» нидерландский специалист проделал большой объём работы. Он заметно улучшил рисунок футбола и сопутствовал индивидуальному прогрессу некоторых футболистов, в частности Маркуса Рашфорда. За 56 матчей во всех официальных турнирах англичанин забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Всё бы ничего, но был у «красных дьяволов» большой недостаток. Несмотря на старания Рашфорда, забивали они не очень часто. За 38 туров в АПЛ манкунианцы забили только 58 мячей. По результативности они делят седьмое место с «Брентфордом». Если брать статистику по xG, то ситуация не намного лучше – шестая строчка.

Летом «Манчестер Юнайтед» точечно усилился тремя футболистами — финалистом минувшего розыгрыша Лиги чемпионов Андре Онана, Мэйсоном Маунтом и очень перспективным центрфорвардом — Расмусом Хойлунном. Расстались «красные дьяволы» с Давидом де Хеа, Гарри Магуайром и Фредом.

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У манкунианцев собрался очень хороший состав, каждый из футболистов отвечает ключевым требованиям тен Хага. Если в прошлом сезоне нидерландцу для полного счастья не хватало умеющего развивать атаки пасом голкипера, результативного центрфорварда и иногда качества в полузащите, то теперь есть все предпосылки к исправлению ситуации.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, по итогам минувшего сезона финишировал только на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. За 38 туров он одержал 11 побед и восемь раз сыграл вничью. За этот период времени «волки» забили лишь 31 гол, в то время как сами пропустили 58.

В середине сезона был отрезок, когда «Вулверхэмптон» пребывал на подъёме и навязывал борьбу лидерам. В ту пору он находился в зоне вылета. Помог клубу достичь качественного роста и избежать понижения Хулен Лопетеги. Испанец подобрал правильные слова для мотивации «волков», а также устранил бóльшую часть игровых проблем.

Однако до конца исправить недочёты у специалиста не получилось. После хорошего отрезка его подопечных настиг спад. За последние семь туров в АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл только «Кристал Пэлас» (2:0) и «Астон Виллу» (1:0), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Все очки он набрал на домашнем стадионе.

Летом «Вулверхэмптон» толком не усилил состав. Он выкупил у «Атлетико» Матеуса Кунью и опорного полузащитника «Метца» Бубакара Траоре. Также он подписал защитника «Атлетико» Мэтта Доэрти и голкипера «Солфорд Сити» Тома Кинга. Потерь куда больше, и они существеннее.

«Вулверхэмптон» покинули многолетний лидер Адама Траоре, топовый опорный полузащитник Рубен Невеш, ведущий центральный защитник Нэйтан Коллинз и нападающий Рауль Хименес. Кроме того, за несколько дней до старта АПЛ «волки» уволили Лопетеги и его помощников. У тренера и клуба возникли разногласия по некоторым вопросам.

Должность Лопетеги занял Гари О'Нил, не лучшим образом руководивший в прошлом сезоне «Борнмутом». За 38 туров под его руководством «вишни» добыли только 11 побед и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 71 мяч. Больше забивали только вылетевшим в Чемпионшип «Лидсу» и «Саутгемптону».

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.88 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Дополнительное преимущество «красным дьяволам» даёт домашний стадион. За 19 туров в качестве хозяев в прошлом розыгрыше АПЛ они уступили только однажды и три раза сыграли вничью. Забили 36 мячей, а сами пропустили лишь 10.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 14 августа 2023 года

Для тен Хага предстоящий матч — хорошая возможность опробовать новичков в деле. Некоторые из них уже немного освоились в товарищеских матчах. Полагаем, на домашнем стадионе «красные дьяволы» обыграют «Вулверхэмптон», который за лето изменился в плохую сторону. «Волки» и так довольно часто пропускали. Без ведущих игроков обороны, которые покинули клуб в межсезонье, всё может обернуться для них катастрофой и вылетом. Новый тренер не славится умением поставить качественную игру в защите. Плюс ему наверняка потребуется время на освоение. На победу «МЮ» с форой (-1.5) дают в «Фонбет» коэффициент 1.88, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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