До Марадоны ещё далеко! Как Хвича Кварацхелия проведёт новый сезон Серии А?

Одна из причин смотреть Серию А в наступающем сезоне – это Хвича Кварацхелия. Нападающего сборной Грузии обожают не только на родине, но и в других постсоветских странах. Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» не просто не затерялся в одной из лучших команд в Италии, но и сделал важный вклад в первое за 33 года скудетто «Наполи».

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Неаполитанские тифози дали Хвиче прозвище Кварадона, усмотрев в стиле игры грузинского вингера черты легенды не только итальянского клуба, но и всего мирового футбола – Диего Марадоны. Однако сможет ли Хвича держать марку и в дальнейшем, чтобы оправдать это прозвище? Одним из критериев этого соответствия станет результативность молодого игрока в наступающем сезоне.

Как Хвича провёл прошлый сезон

О трансфере Хвичи Кварацхелии из батумского «Динамо» в «Наполи» было официально объявлено 1 июля 2022 года. В составе команды Спаллетти грузинский вингер провёл на поле 34 матча в Серии А и 10 встреч в Лиге чемпионов. В чемпионате Италии Хвича забил 12 мячей и разделил по этому показателю восьмое место в гонке бомбардиров с ещё четырьмя игроками. При этом по количеству результативных передач (10) Кварацхелия стал лучшим в Серии А.

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Неудивительно, что один из лидеров «Наполи» вошёл в десятку лучших игроков итальянского чемпионата и по двум другим важным статистическим критериям – шестое место по количество ударов по воротам за матч и второе место по успешным попыткам дриблинга.

Официальный сайт Серии А признал Хвичу Кварацхелия лучшим футболистом чемпионата. Примечательно, что рейтинг футболистов составлялся не привычным путём опроса специалистов, а по совокупности статистики и технико-тактических действий, а также с помощью позиционных данных, которые собирались весь сезон в автоматическом режиме.

Кварацхелия получил и международное признание. Хвичу объявили лучшим молодым игроком Лиги чемпионов, а авторитетная испанская газета включила его в топ-10 лучших футболистов сезона.

Интересно, что на номинации и награды не повлияла проваленная концовка чемпионата. Последний гол в минувшем сезоне Хвича забил 19 марта – за 11 туров до конца чемпионата. С тех пор в 16 встречах в различных турнирах грузин не совершил ни одного результативного действия и при этом дважды не забил пенальти.

Что думают букмекеры о результативности Хвичи в наступающем сезоне?

Букмекеры уверены, что Хвича останется в «Наполи» по итогам летнего трансферного окна и забьёт минимум 11 мячей в грядущем сезоне Серии А. Поставить на это можно за 1.60. В случае если результативность Хвичи окажется ниже, сыграет коэффициент 2.20.

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На относительно высоком уровне по мнению экспертов будет количество результативных передач – 10 и больше ассистов в исполнении Хвичи оцениваются с коэффициентом 1.85. Правда, такой же коэффициент сыграет и в том случае, если лучший ассистент минувшего чемпионата не сможет достигнуть отметки в 10 голевых пасов.

Поставить можно на количество дублей и хет-триков. Так, если Хвича хотя бы в одном матче Серии А забьёт три мяча, сыграет ставка с коэффициентом 4.00. На два и более дубля можно поставить за 2.30. В минувшем сезоне больше одного гола за игру Кварацхелия забил лишь однажды – в матче 2-го тура с «Монцей».

Какие перспективы у «Наполи»?

Из-за усталости после напряжённого сезона Хвича принял решение не принимать участие в домашнем для Грузии молодёжном чемпионате Европы. Это решение вызвало неоднозначную реакцию на родине, но игрока можно было понять. Он провёл на поле 3238 минут за «Наполи» и 342 минуты за сборную Грузию. В 44 из 48 встреч сезона Хвича выходил в стартовом составе.

«Наполи» после триумфального чемпионата и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов потерял только одного игрока. Защитник Ким Мин Джэ был продан в «Баварию». Однако «Наполи» покинул главный тренер Лучано Спаллетти, который, по признанию Хвичи, был ему как отец. Теперь удержать итальянского чемпиона на вершине попробует француз Руди Гарсия, который в минувшем сезоне тренировал саудовский «Аль-Наср».

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Несмотря на то что у Гарсии был продолжительный опыт работы в Италии, есть опасения, что «Наполи» не сможет повторить своё феноменальное выступление. В послужном списке тренера есть только одна яркая страница – в 2011 году он сделал чемпионом Франции скромный «Лилль», но с тех пор не добивался особых успехов ни с одним из своих клубов.

Прогноз на результативность Хвичи Кварацхелии

Большим достижением стало сохранение в составе «Наполи» лучшего бомбардира Серии А Виктор Осимхена. Сообщается, что из-за интереса клубов из Саудовской Аравии чемпион Италии пошёл на увеличение зарплаты и продление контракта со своим самым ценным активом до 2026 года.

Для Хвичи это тоже хорошая новость, ведь 6 из 10 его результативных передач в минувшем сезоне пришлись именно на голы нигерийца. Эту связку называют одной из самых эффективных в Серии А, и её сохранение на будущий сезон благоприятно повлияет как на количество результативных передач Хвичи, так и на количество точных ударов Осимхена. И тот, и другой могут рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого сезона.

Ставка: тотал больше 9.5 голевой передачи Хвичи Кварацхелии в Серии А сезона-2023/2024 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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