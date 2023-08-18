Экспресс на футбол с коэффициентом 8.0: Осинькин отправит Рахимова в отставку

18 августа стартуют очередные туры в РПЛ и АПЛ, а ещё начнётся чемпионат Германии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»

«Рубин» на старте сезона-2023/2024 разочаровал. У команды напрочь отсутствует надёжность в обороне и возникают серьёзные трудности с позиционным нападением. Всего два очка набрали подопечные Рашида Рахимова в чемпионате, а с учётом кубковых встреч у них уже поражения в четырёх матчах. Отметим, что дважды казанцы уступили «Ростову» (0:1 и 0:3). На этом негативном фоне усиливаются вбросы о скорой отставке Рахимова. В числе возможных преемников называют Станислава Черчесова, который пока отказался вести переговоры с представителями руководства клуба из Казани.

«Крылья Советов» находятся на другом полюсе турнирной таблицы. Они идут без поражений в РПЛ и записали в актив восемь очков (две победы и две ничьих). Под управлением главного тренера Осинькина гости демонстрируют яркий атакующий футбол. Если лидеров команды не коснётся распродажа в зимнее трансферное окно, в Самаре могут рассчитывать на место в пятёрке сильнейших по итогам чемпионата.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Внешне очень легко в минувшем туре выиграли у «Рубина» подопечные Валерия Карпина — 3:0. Защитные построения, которые воздвиг Рахимов у собственной штрафной, рухнули при первом же давлении. Организовать контригру его команда не сумела. На фоне хозяев «крылышки» смотрятся очень хорошо. Футболисты в отличных кондициях и умеют атаковать с ходу на высокой скорости. Рекомендуем изучить ставку на победу «Крыльев Советов» с форой (0) за коэффициент 1.92.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед»

Этим летом «Ноттингем» на трансферном рынке вёл себя скромно. Стив Купер уже собрал костяк своей команды и вносил только финальные штрихи. Первый тур для его команды сложился неудачно, но минимальное поражение от «Арсенала» ещё не так плохо, как могло бы быть, «канониры» наиграли на то, чтобы выиграть крупнее, и наверняка пожалели о продаже Мэтта Тёрнера. Американский вратарь сразу отлично зарекомендовал себя.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Шеффилд Юнайтед» начал сезон просто отвратительно. Команда крайне нуждалась в усилении, а вместо этого продала двух лидеров. У «клинков» и так было очень мало игроков, которые могли бы потянуть уровень элиты, а теперь их стало ещё меньше. Подписание Хамера — очень хороший ход, но этого всё ещё мало, чтобы избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров сезона.

«Клинки» сейчас не готовы к АПЛ, неудивительно, что даже в матче с другим аутсайдером они считаются явными андердогами. За счёт хорошей обороны «ШЮ» может создать проблемы «Ноттингему», но вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы набрать первые очки. Поставить на победу «Ноттингема» можно за 1.90.

Прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» – «Бавария»

Матч открытия Бундеслиги, если основываться только на вывеске, не влечёт никакого интереса для нейтральных болельщиков. «Бавария» стабильно побеждает в Бремене уже много лет, а победная серия достигла 16 матчей. При этом последнее поражение мюнхенцы потерпели более 15 лет назад. Тем не менее без интриги в 1-м туре не обойдётся. Главным образом это связано с состоянием «Баварии», которая на старте сезона совсем не впечатляет.

Неделю назад команда Томаса Тухеля разгромно уступила в матче за Суперкубок Германии «РБ Лейпциг» (0:3), что вызвало полное непонимание тренера. Тухель отметил ужасную сыгранность и количество ошибок на каждом участке поля. При этом он заявил, что не знает, почему так произошло. И с подобным настроем баварцы отправляются к бодрому «Вердеру» Оле Вернера, который не обременён никаким давлением. Его команда в прошлом сезоне была в топ-10 по результативности, хотя обитала внизу турнирной таблицы.

У «музыкантов» будет чёткая установка – быстро отбирать мяч и убегать в отрыв. Защитники гостей не в форме, а в воротах вечный запасной Свен Ульрайх. У «Баварии» с первых минут выйдет Гарри Кейн, который поможет новой команде выиграть, но крупной победы не ждём. В девяти последних матчах в Бремене красные выигрывали с разницей в один или два гола. Рассмотрим победу «Вердера» с форой (+1.5) за 2.18.

Экспресс на матчи 18 августа

Ставка 1: победа «Крыльев Советов» в матче с «Рубином» за 1.92.

Ставка 2: победа «Ноттингем Форест» в матче с «Шеффилд Юнайтед» за 1.90.

Ставка 3: победа «Вердера» в матче с «Баварией» с форой (+1.5) за 2.18.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.90 Х 2.18 = 8.0.

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