«Фрозиноне» — «Наполи». Осимхен и Хвича напомнят о чемпионстве

19 августа состоится матч 1-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Наполи». Начало — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу неаполитанцев составляет 1.35, а на «канареек» можно поставить за 8.50. Ставки на ничью принимают за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фрозиноне» — «Наполи» 19 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Фрозиноне» — «Наполи» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу неаполитанцев с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на 1-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Наполи» (19.08.2023)

В субботу, 19 августа, на стадионе «Бенито Стирпе» «Фрозиноне» принимает действующих чемпионов «Наполи» в первом матче Серии А.

Хозяева вернулись в Серию А спустя четыре сезона, после победы в Серии В. «Канарейки» провели беспроигрышную предсезонку, выиграв два из четырёх матчей. В первой официальной встрече, в Кубке Италии, они победили дома «Пизу» со счётом 1:0.

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А вот «Наполи» в предсезонке продолжил поддерживать свою великолепную форму, выиграв три из пяти товарищеских встреч, остальные закончив вничью.

Если посмотреть на этот матч как на встречу между победителем Серии В и чемпионом Серии А, то игра приобретает совсем другой характер. «Фрозиноне» хочет отметить своё возвращение в элитный дивизион тремя очками, а «Наполи» — начать защиту титула с победной ноты.

Команды играли между собой 10 раз, из них в семи матчах победил «Наполи» и дважды была зафиксирована ничья. «Канарейки» подходят к 1-му туру Серии А в отличной форме, не проигрывая в 12 матчах во всех соревнованиях.

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Они будут стремиться максимально использовать своё преимущество домашнего поля. Тем не менее в своём последнем матче Кубка Италии «Фрозиноне» выиграл только благодаря автоголу соперника. «Канарейки» не забивали в трёх последних очных встречах с «Наполи».

Чемпион Италии во время предсезонной подготовки был непобедим. Несмотря на смену тренера, даже под руководством Руди Гарсии они выглядят неплохо. Теперь у тренера есть возможность одержать первую победу в официальном матче с «Наполи», а помогут ему в этом Осимхен и Кварацхелия.

Учитывая доминирование «Наполи» в последних встречах с «Фрозиноне» и его текущую форму, мы ожидаем, что команда выиграет всухую. Коэффициент на этот исход в «Фонбет» — 2.20. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Наполи» всухую за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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