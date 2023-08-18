«Ливерпуль» — «Борнмут». Салах не подведёт

19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «красных» составляет 1.23, а на «вишни» можно поставить за 11.0. Ставки на ничью принимают за 4.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Борнмут» 19 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Ливерпуль» — «Борнмут» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.35. Ставку на победу «красных» с точным счётом 3:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» (19.08.2023)

В субботу на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Борнмут», сыгравшие вничью в стартовых матчах нового сезона АПЛ.

В последней встрече команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — 1:1, а «вишни» с «Вест Хэмом» — 1:1. В результате после 1-го тура у обеих команд по одному очку. Теперь нужна победа!

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Несмотря на то что «красные» владели мячом всего 35% времени и нанесли только один удар в створ ворот, им всё-таки удалось заработать одно очко.

Луис Диас вывел «Ливерпуль» вперёд на 18-й минуте, а Аксель Дисаси сравнял счёт перед перерывом. Больше забить никому не удалось.

Подопечные Клоппа провели неудачно минувший сезон, оказавшись ниже на четыре очка от места в Лиге чемпионов. Однако вторая половина розыгрыша прошла для «красных» удачно – они не проигрывали в 12 последних встречах АПЛ.

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«Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом», причём Доминик Соланке сравнял счёт на 82-й минуте. Тем самым он спас команду от поражения. «Вишни» владели мячом 63% времени и нанесли 14 ударов по воротам, но «молотобойцы» заслужили ничью, играя в атаке не хуже.

Гари О'Нил, несмотря на то что спас клуб от вылета и сохранил прописку в АПЛ, был освобождён от обязанностей главного тренера «Борнмута», а вместо него был назначен Андони Ираола. Он отлично поработал с «Райо Вальекано», а теперь принял новый вызов в Англии.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» победил «Борнмут» на «Энфилде» со счётом 9:0, но «вишни» взяли реванш, выиграв в ответном матче — 1:0.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то «красные» выиграли семь из восьми последних встреч с «вишнями» в чемпионате. В шести матчах забивалось больше 2.5 мяча. В стольких же играх «Ливерпулю» удавалось сохранить ворота сухими.

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Несмотря на то что в последнем очном матче «Борнмут» одержал победу, в эти выходные ему будет сложно взять три очка. Мы ожидаем победу «красных» с форой (-2) за 1.97. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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