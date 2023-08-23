«Лилль» — «Риека». Фонсеке пока везёт

Но что будет в ответном матче на выезде? Думать об этом будем потом.

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Лилль» — «Риека». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «догов» составляет 1.27, а на гостей можно поставить за 11.0. Ставки на ничью принимают за 5.80.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «Риека» 24 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Лилль» — «Риека» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу «догов» с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Лилль» — «Риека» (24.08.2023)

Подопечные Паулу Фонсеки попали в квалификацию Лиги конференций, заняв в прошлом сезоне пятое место во французской Лиге 1.

«Лилль» начал новый розыгрыш чемпионата Франции в воскресенье, одержав победу над «Нантом» со счётом 2:0 на своём поле.

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До этого подопечные Фонсеки провели пять товарищеских матчей, одержав три победы и один раз сыграв вничью. А 11 августа «доги» сыграли вничью со счётом 1:1 с «Ниццей» в 1-м туре Лиги 1.

«Лилль» выиграл шесть последних домашних матчей в чемпионате Франции, забив 14 голов и пропустив четыре. В свою очередь, «Риека» одержала три победы в четырёх последних встречах чемпионата Хорватии, обыграв в минувшие выходные загребский «Локомотив» со счётом 2:1.

Теперь белые переключили своё внимание на квалификацию Лиги конференций, в которой до выхода в раунд плей-офф они прошли «Дукагини» и «Торсхавн». К игре с французским клубом «Риека» подходит с пятиматчевой победной серией.

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Команда Фонсеки не знает поражений в 10 из 11 последних матчей во всех соревнованиях, одержав шесть побед кряду, четыре раза сыграв вничью. «Риека», в свою очередь, одержала пять побед подряд, забив 19 мячей и пропустив три гола.

Несмотря на то что хорваты в последнее время демонстрируют отличные результаты, им придётся потрудиться в матче с «Лиллем», который доказал, что дома победить его очень сложно.

Мы считаем, что «доги» одержат важную победу перед своими болельщиками с форой (-1.5) за 1.80. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Лилля» с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

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