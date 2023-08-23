«Динамо» К — «Бешикташ». Зайнутдинов порадуется за команду

Экс-игрок ЦСКА должен вскоре дебютировать. В любом случае ему будет приятно наблюдать за победой.

24 августа состоится матч плей-офф Лиги конференций «Динамо» Киев — «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «чёрных орлов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех бело-синих оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ» 24 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Киев — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Гол номинальных хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Если забьют номинальные гости, сыграет коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ» (24.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап еврокубков. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 24 августа запланировано множество матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди прочих выделяется встреча, в которой померяются силами киевское «Динамо» и «Бешикташ».

Бело-синими уже довольно давно руководит опытнейший Мирча Луческу, выигравший за карьеру целых 35 турниров. Он является самым титулованным специалистом среди действующих главных тренеров. Больше трофеев только у сэра Алекса Фергюсона, который уже давно не тренирует.

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Поначалу минувший сезон складывался для команды хорошо. Она сумела добраться до раунда плей-офф Лиги чемпионов, обыграв на предыдущих стадиях «Фенербахче» и «Штурм». Однако в групповой этап «Динамо» не пустила «Бенфика» (0:2 и 0:3). Дальше случился спад.

Подопечные Луческу потратили очень много сил на Лигу чемпионов, что отразилось на результатах их выступлений в других турнирах. В пяти из шести туров группового этапа Лиги Европы бело-синие потерпели поражения В другом матче они сыграли вничью с АЕКом из Ларнаки (3:3).

Летом состав «Динамо» сильно обновился. Как результат, в новом сезоне стартовали в еврокубках бело-синие не лучшим образом. Они с трудом прошли «Арис» из Салоник (0:1 и 2:1, 6:5 пен.). После ответного матча завязалась потасовка. Причиной стало то, что футболисты «Динамо» после победы подошли к греческим болельщикам и начали показывать им непристойные жесты.

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В послематчевом интервью Мирча Луческу заявил, что греческие болельщики виноваты сами. Он подчеркнул, что не смог остановить своих подопечных. Специалист извинился и сказал, что не поддерживает это, но также выразил мнение, что реакция игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса».

В Турции ещё более активные и агрессивные болельщики. В прошлом сезоне фанаты «Фенербахче» наглядно продемонстрировали это в матчах с киевским «Динамо». Сдаётся, проблемы бело-синих только начинаются. Удастся ли им выдержать ещё одну волну психологического давления? Есть сомнения.

«Бешикташ» в прошлом сезоне вообще не участвовал в еврокубковых турнирах. Зато он здорово выступил в чемпионате Турции. Подопечные Шенола Гюнеша заняли третье место и добыли путёвку в квалификацию Лиги конференций.

Летом «Бешикташ» очень здорово усилил состав. Он подписал ряд топовых футболистов, в частности, нападающего «Милана» Анте Ребича, защитника «Сампдории» Омара Колли, хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена и футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова. Постепенно Гюнеш подводит новобранцев к основе.

Преобразившиеся чёрно-белые уверенно обыграли на предыдущих стадиях отборочного турнира Лиги конференций «Тирану» (3:1 и 2:0) и «Нефтчи» (3:1 и 2:1). В двух матчах чемпионата Турции они победили «Фатих Карагюмрюк» (1:0) и сыграли вничью с «Пендикспором» (1:1). Очки потеряли очень обидно, пропустив в компенсированное ко второму тайму время с пенальти.

Отдельно хочется отметить, что отличную форму набрал нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар. В четырёх матчах квалификации Лиги конференций он записал на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу. Поставить на то, что чёрно-белые обыграют киевское «Динамо», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27.

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Думаем, ключевую роль сыграет настрой. Турецкий клуб пребывает на подъёме. Он здорово усилился и добыл ряд уверенных побед. У украинской команды с этим всё гораздо хуже. Она отвлекается от футбола, ведясь на провокации. Подтверждает это то, что после ответной игры с «Арисом» киевляне проиграли в чемпионате Украины середняку — «Черноморцу» (2:3).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ» 24 августа 2023 года

В то, что «Динамо» удастся зацепиться хотя бы за ничью, верится с трудом. Во-первых, у хозяев гораздо хуже эмоциональный фон, чем у «Бешикташа». Во-вторых, у «чёрных орлов» лучше состав и сыгранность. Огромный опыт Мирчи Луческу не помог киевлянам хорошо выступить в групповом этапе минувшего розыгрыша Лиги Европы. С тех пор их дела стали только хуже.

Ставка: победа «Бешикташа» за коэффициент 2.27.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

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