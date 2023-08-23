«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль». Скоро даже Малкому станет тесно

24 августа состоится матч 3-го тура Про-Лиги «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Шансы «Аль-Раеда» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» 24 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» (24.08.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии постепенно набирает обороты. 24 августа пройдут пять матчей 3-го тура Про-Лиги. В одном из них «Аль-Хиляль» будет играть с «Аль-Раедом». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Игра привлекает внимание болельщиков из России тем, что в составе гостей выступает Малком. Но не только этим интересна встреча.

Жорже Жезуш решил принять новый вызов и возглавил «Аль-Хиляль». Минувший сезон команда закончила на третьей строчке, но из-за возросшей конкуренции в межсезонье была вынуждена тоже усилить состав. Даже несмотря на неплохие результаты прошлого наставника, руководство пошло на его смену.

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Летом команда усилилась известными футболистами. Удалось подписать контракты с Малкомом, Рубеном Невешем, Сергеем Милинковичем-Савичем и Калиду Кулибали. На этом можно было бы заканчивать, однако команда недавно объявила о переходе легендарного Неймара. Правда, бразилец прибыл в расположение клуба травмированным, и когда он дебютирует – неизвестно.

Однако «Аль-Хиляль» даже на этом не успокоился и 19 августа подтвердил трансфер Александра Митровича из «Фулхэма». Серб помог английскому клубу подняться в АПЛ, а также дважды становился лучшим бомбардиром Чемпионшипа. Помощь такого мощного нападающего будет заметна уже с первых матчей.

«Аль-Раед» минувший сезон Про-Лиги завершил на 10-й строчке, опередив команды из зоны вылета на шесть очков. Игор Йовичевич летом возглавил команду. Сербский специалист за свою тренерскую карьеру выигрывал чемпионат Украины вместе с «Шахтёром». У команды из Бурайды нет таких финансов, поэтому трансферную компанию она проводит скромнее соперника.

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«Аль-Раед» усилился голкипером «Грассхоппера» Андре Морейрой, а недавно к клубу присоединился экс-футболист «Ростова» Матиас Норманн. Норвежец поступил неподобающе, сбежав из команды и направив ей, а также «Динамо», в которое перешёл в аренду, письмо с просьбой о расторжении контракта. Футболист пожаловался на беспокойство за свою безопасность. После этого саудовцы объявили о том, что он присоединился к ним.

Пока Йовичевич оставляет плохое впечатление о своей работе в команде. Она провела всего один товарищеский матч, в котором потерпела разгромное поражение от «Аль-Халиджа» — 0:4. Затем «Аль-Раед» проиграл «Аль-Иттихаду» — 0:3 и уступил «Абхе» со счётом 0:1. Таким образом, команда показывает беззубую игру в атаке и в новом сезоне ещё не забивала. Тенденция может продолжиться.

«Аль-Хиляль» провёл межсезонье очень продуктивно. Команда добралась до финала Кубка арабских чемпионов, проиграв «Аль-Насру» в дополнительное время – 1:2. Если бы не Роналду, подопечные Жезуша могли бы рассчитывать на победу. Несмотря на два удаления в составе «рыцарей Неджда», «лидеры» ничего не смогли сделать.

За три встречи турнира экс-футболист «Зенита» забил два гола и отдал один ассист. Именно Малком добыл первую победу в сезоне Про-Лиги для «Аль-Хиляля». В матче 1-го тура с «Абхой» он оформил хет-трик, а команда победила со счётом 3:1. Однако последнюю игру удалось закончить только вничью со счётом 1:1. На этот раз бразилец не отметился результативными действиями.

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«Аль-Раед» никак не может забить с приходом нового тренера. Нет поводов предполагать, что ему удастся это сделать в матче с сильным «Аль-Хилялем». Гости выглядят намного лучше, особенно по составу, в котором только прибавляется звёздных атакующих футболистов. Если дебютирует Митрович, то у хозяев точно не будет шансов. Предлагаем поставить на сухую победу «Аль-Хиляля».

Прогноз и ставки на матч «Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» 24 августа 2023 года

«Аль-Раед» проиграл все две встречи нового сезона Про-Лиги с общим счётом 0:4. Клуб не может забить и действует слабо в обороне. Воспользоваться всеми этими проблемами легко может «Аль-Хиляль», продолжающий усиливать и без того мощную атаку новыми футболистами из Европы. Малком не забил в последней встрече, значит, может начать новую результативную серию в этой игре. Предлагаем придерживаться стабильно слабых результатов хозяев и поставить на победу «Аль-Хиляля» всухую за 1.90.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» всухую за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

Прогноз на матч «Лудогорец» — «Аякс» с коэффициентом 2.50.

Рябчук: уверен, у «Спартака» есть шансы стать чемпионом.

Прогноз на матч «Славия» – «Заря» с коэффициентом 2.44.

«Торино» готов приобрести Миранчука у «Аталанты» за € 10 млн.