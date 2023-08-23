«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад». Надолго ли затих Карим Бензема?

Экс-футболист «Реала» ещё не забивал в чемпионате Саудовской Аравии. Пришло время сделать это!

24 августа состоится матч 3-го тура Про-Лиги «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Шансы «Эр-Рияда» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» 24 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.03. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» (24.08.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии постепенно набирает обороты. 24 августа пройдёт пять матчей 3-го тура Про-Лиги. В одном из них «Эр-Рияд» будет играть с «Аль-Иттихадом». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Действующий чемпион попробует провести мастер-класс для аутсайдера, но так ли всё очевидно?

«Эр-Рияд» прошлый сезон провёл лигой ниже, но занял по итогам четвёртое место и вышел в Про-Лигу. Теперь команде предстоит попытаться сохранить прописку. Сделать это на фоне громких усилений большей части клубов чемпионата Саудовской Аравии будет невероятно сложно. Тем более она не может похвастаться такими же успехами на трансферном рынке.

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Этого нельзя сказать про «Аль-Иттихад», который здорово усилился в межсезонье. Команда приобрела Фабиньо из «Ливерпуля», Жоту из «Селтика», Н`Голо Канте из «Челси» и Карима Бензема из «Реала». Приобретение действующего обладателя «Золотого мяча» резко повысило шансы «тигров» защитить чемпионский титул в этом сезоне.

Однако недавно появилась информация, что готовится покинуть «Аль-Иттихад» Жота. Довольные СМИ стали распространять слухи, что первый футболист бежит из Саудовской Аравии, но не тут-то было. Судя по верным источникам, «тигры» готовы продать Жоту в «Аль-Шабаб», чтобы на вырученные деньги приобрести Салаха у «Ливерпуля». Карим и Мохамед в одной команде – это что-то невероятное!

В межсезонье «Аль-Иттихад» принял участие в Кубке арабских чемпионов. Клуб дошёл до четвертьфинала, в котором потерпел поражение от «Аль-Хиляля» (1:3), а Бензема не реализовал пенальти. За четыре встречи турнира француз забил три мяча и сделал один ассист.

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Затем в Про-Лиге «тигры» разгромили в 1-м туре «Аль-Раед» со счётом 3:0, а в следующей игре победили «Аль-Таи» — 2:0. Таким образом, команда пока держится плотно в обороне и не пропускает в нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Примечательно, что за этот промежуток времени Бензема сделал всего одну результативную передачу.

«Эр-Рияд» в 1-м туре чемпионата страны обыграл «Аль-Вахду» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ноуледж Мусона, купленный в межсезонье у «Аль-Таи». В следующей встрече команда сыграла вничью с «Дамаком» — 2:2. Теперь клуб попытается устоять перед ударной мощью «тигров», но получится ли?

Если в последней игре хозяева пропустили два мяча от «Дамака», то от «Аль-Иттихада» наверняка могут пропустить больше. Блекло проводит встречи Про-Лиги Карим Бензема, поэтому ему пора бы проявить себя. Ждём голов от обладателя «Золотого мяча» и результативной победы от его команды.

Прогноз и ставки на матч «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» 24 августа 2023 года

«Эр-Рияд» неплохо начал новый сезон, но всё-таки его уровень по сравнению с «Аль-Иттихадом» гораздо ниже. Действующий чемпион начал с двух побед в Про-Лиге и не собирается останавливаться. У него отлично взаимодействуют футболисты в атаке, а также надёжная оборона, не пропустившая ни одного мяча в текущем розыгрыше. Победа «тигров» с форой (-2) принимается за 2.05.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-2) за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

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