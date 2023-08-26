Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.1: Ромащенко укажет Абаскалю на ошибки

26 августа продолжится очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо»

«Рубин» в матче прошлого тура победил дома «Крылья Советов» (2:1). Это победа прервала для казанцев серию из пяти официальных матчей, в которых была добыта одна ничья при четырёх поражениях. Впервые за шесть встреч «Рубин» забил более одного мяча, но ещё ни в одном из семи официальных матчей сезона подопечные Рашида Рахимова не смогли сохранить свои ворота на замке.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В то же время «Динамо» забивает минимум два мяча вот уже пять матчей подряд. При этом в соперниках у бело-голубых были и «Зенит» (3:2), и «Краснодар» (4:3), и ЦСКА (2:1).

Беспроигрышная серия команды Марцела Лички длится уже пять матчей. Четыре последние официальные встречи завершились победами. Поставим на успех «Динамо» и сейчас. Коэффициент 2.29.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» разочаровал в минувшем туре, когда проиграл «Зениту» на домашней арене со счётом 1:3. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль вновь перемудрил с составом и оставил на скамейке запасных Бонгонда. Затем уже изменить неудачный сценарий игры испанец не сумел.

«Ахмат» в минувшем туре впервые сыграл под руководством Мирослава Ромащенко. Игроки сразу же положительно отреагировали на изменения в составе и разгромили «Оренбург» со счётом 4:0. Футболисты действовали на высоких скоростях и с большим желанием. Смена тренера положительно сказалась на игре команды.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Спартак» не может найти оптимальное сочетание в обороне, а после поражения от «Зенита» находится в психологической яме. В свою очередь, «Ахмат» явно прибавил в командной игре и выглядит более сбалансированным, чем соперник. Перспективно смотрится ставка на победу «Ахмата» с форой (0) за коэффициент 3.25.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал»

«Зенит» в минувшем туре справился со «Спартаком», обыграв соперника со счётом 3:1. Отлично вписался в состав вернувшийся Вендел и сделал голевой дубль. Подопечные Семака грамотно воспользовались ошибками соперника и полностью контролировали игру.

«Урал» в минувшем туре выиграл на выезде у «Балтики» с минимальным преимуществом 1:0. Гости максимально собранно отработали в защите и реализовали практически единственный голевой шанс. После нарушения в штрафной екатеринбуржцы забили гол с пенальти.

«Зенит» и «Урал» будут крайне осторожны. Для тренеров важно добиться надёжной игры в защите и ждать ошибок соперника. Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.

Экспресс на матчи 26 августа

Ставка 1: победа «Динамо» над «Рубином» за 2.29.

Ставка 2: победа «Ахмата» над «Спартаком» с форой (0) за 3.25.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Зенит» — «Урал» за 2.03.

Общий коэффициент: 2.29 Х 3.25 Х 2.03 = 15.1.

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