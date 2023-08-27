Кудерметова и Касаткина в сложном положении, а Мирра Андреева ещё молода

В прошлом сезоне US Open прошёл для россиянок неудачно. Никто из них не вышел даже в четвертьфинал. В тот раз на турнире приняли участие сразу 11 спортсменок из России. Из них пять, включая первую ракетку страны Дарью Касаткину, вылетели в первом круге. До 1/8 финала дошли только Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Сейчас в турнирной сетке уже 12 россиянок, а в квалификации есть возможность выйти в основную часть US Open у Веры Звонарёвой. Впрочем, шансов на улучшение прошлогоднего результата пара лишних участниц из России не прибавляет. У кого-то спад формы, а кому-то не повезло с жеребьёвкой.
Самсонова — главная надежда?
На данный момент наилучшие шансы пройти дальше всех россиянок по сетке у Людмилы Самсоновой. В перспективе реальные проблемы для неё могут начаться только в третьем круге, в котором есть вероятность попасть на Мэдисон Кис.
На пути к четвертьфиналу для Людмилы наиболее опасным вариантом выглядит Джессика Пегула. Именно ей Самсонова недавно без шансов проиграла в финале Монреаля.
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Дарья Касаткина – первая ракетка России, но в последнее время дела у неё идут не лучшим образом. А тут ещё и жеребьёвка такая, что врагу не пожелаешь. Если у Дарьи не пойдёт игра, то проблемы её могут ждать уже в первом круге, ведь ей попалась непростая Алисия Паркс. В четвёртом круге ей может выпасть Арина Соболенко, Каролина Плишкова или Донна Векич, что обернётся проблемой.
Мирре Андреевой жребий насолил больше всего
Если говорить о тех, чей жребий ещё хуже, чем у Касаткиной, то тут однозначно стоит выделить одну из самых перспективных россиянок – Мирру Андрееву. Свою соперницу по первому кругу она ещё не знает, но, даже если Мирра её пройдёт, подняться дальше второго круга ей наверняка помешает Кори Гауфф. Американка проводит лучший сезон в карьере и демонстрирует очень мощную игру.
Кудерметова может попасть на первую ракетку мира
Одна из немногих представительниц топ-20 из России Вероника Кудерметова год назад была одной из лучших среди соотечественниц на прошлом US Open. Увы, но повторить тот путь и добраться даже до 1/8 финала ей будет очень сложно. После поражения в финале Хертогенбосха игра у Кудерметовой не идёт, а тут ещё и первая ракетка мира встанет на пути.
Александрова на ходу, но Кливленд отнял много сил
Неплохие перспективы у Екатерины Александровой, для которой текущий сезон пока складывается удачно. В начале лета она разыгралась и набрала хорошую форму, но есть одна проблема – турнир в Кливленде, в котором Екатерина дошла до финала и сейчас имеет шансы на второй титул в году.
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При этом он наверняка отнял у Александровой много сил. Да и турнирная сетка US Open откровенных «подарков» ей не сделала. Реальные проблемы могут начаться уже в третьем круге — Маркета Вондроушова.
У остальных представительниц России шансов пробиться в завершающие стадии US Open будет ещё меньше, чем у вышеперечисленных. У кого-то спад, у кого-то сложная жеребьёвка, кто-то ещё просто не достиг того уровня, на котором можно бороться за высокие места. Есть вероятность, что никто из российских теннисисток не пройдёт даже в четвертьфинал, но лучше подстраховаться и добавить к ставке ещё одну стадию.
Ставка: российская теннисистка не дойдёт до полуфинала за 1.60.
Экспресс с коэффициентом 9.58.
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