Билялетдинов возьмёт реванш у Фёдорова. Кто выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне?

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ, который обещает быть ещё более интригующим. В апреле ЦСКА второй год подряд стал чемпионом, в семи матчах финальной серии переиграв «Ак Барс». Оба клуба являются фаворитами предстоящего розыгрыша, но не стоит забывать про СКА. Рассмотрим шансы каждой из команд, а также оценим тех, кто может составить конкуренцию главным претендентам на Кубок Гагарина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА не стал слабее, но проблем хватает

Армейцы являются главными фаворитами – на их победу дают коэффициент 4.50. Это неудивительно, ведь чемпион не потерял ключевых игроков. Сергей Фёдоров остаётся главным тренером, и нет никаких сомнений, что ЦСКА доберётся до финальных стадий Кубка Гагарина. Тем не менее некоторые опасения по поводу перспектив ЦСКА есть.

Во-первых, интересует вратарская позиция – вернулся Иван Федотов, который призван заменить Адама Рейдеборна. Один из лучших вратарей страны пропустил год из-за службы в армии, и отсутствие игровой практики не может не вызывать вопросы. Во-вторых, есть фактор мотивации. Нередко происходит так, что после двух титулов подряд игроки снижают требования к себе, а у тренерского штаба нет стимула меняться.

Ротенбергу придётся собрать новую команду

СКА тоже готовится к решающему рывку. Клуб из Санкт-Петербурга уже несколько лет стремится к титулу, но останавливается буквально в шаге от цели. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате красно-синим равных не было – на старте они одержали девять побед подряд, а в основное время не проигрывали в 17 встречах.

У них ни разу не было серии длиннее двух матчей без набранных очков. Что до состава, то подобной глубиной не может похвастаться ни один клуб КХЛ до сих пор. Однако сложность в том, что каждое межсезонье состав серьёзно обновляется. Из топ-9 лучших бомбардиров прошлого сезона в СКА нет уже пятерых – Дмитрия Яшкина, Никиты Гусева, Дамира Жафярова, Игоря Ожиганова и Александра Волкова.

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Разумеется, слабее команда не стала, ведь пришли в том числе Артём Сергеев, Сергей Толчинский, Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и Алекс Гальченюк из НХЛ. Тем не менее Роману Ротенбергу придётся всё начинать заново. Если все новички вновь быстро адаптируются к новой системе и жёстким требованиям, успех не заставит себя ждать. На победу СКА в Кубке Гагарина дают коэффициент 5.00.

Билялетдинов остался, чтобы привести «Ак Барс» к победе

«Ак Барс» можно назвать самой противоречивой командой прошедшего сезона. В самом начале она была в числе главных фаворитов – в атаке готов был зажигать Александр Радулов, а тренером руководство выбрало Олега Знарка. Но ожидания не оправдались настолько, что атмосфера в раздевалке казанцев ухудшалась с каждой игрой и очень скоро возник риск потери места в плей-офф.

На помощь призвали самого Зинэтулу Билялетдинова, это оказалось лучшим решением. С 68-летним специалистом микроклимат в команде наладился мгновенно, а «Ак Барс» не только выиграл Восточную конференцию, но и вышел в финал. Билялетдинов остался, серьёзных потерь нет и нападение укрепилось Дмитрием Яшкиным, Евгением Свечниковым и Дамиром Жафяровым.

Существуют опасения по поводу качества обороны, всё-таки в этой зоне пока больше потерь. Поэтому в первую очередь тренеру придётся работать именно в этом направлении, так как класса и таланта в нападении для решения больших задач уже хватает. Коэффициент на победу «Ак Барса» 5.50.

Новый вызов для Разина и Кравеца

Вероятность победы «Металлурга» оценивают в 10.0. Команду из Магнитогорска ждут непростые времена. «Лисы» потеряли лучших бомбардиров Брендана Лайпсика, Филиппа Майе и Николая Голдобина, основного вратаря Василия Кошечкина и главного тренера Илью Воробьёва, с которым расстались после поражения со счётом 0-4 в серии с «Авангардом». Магнитогорцев возглавил Андрей Разин, хорошо проявивший себя со скромной «Северсталью», но теперь у него другие цели. Сильнее «Металлург», очевидно, не стал.

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Нельзя не отметить и «Авангард», который в прошлом сезоне решился на перемены на тренерской скамейке и дошёл до финала конференции. Основная интрига связана с тем, сможет ли Михаил Кравец показывать стабильные результаты на дистанции. Состав у него в распоряжении неплохой, да и кубкового опыта уже достаточно. Однако на фоне конкурентов омичи всё равно выглядят довольно блекло. На них коэффициент 15.0.

«Ак Барсу» не помешают проблемы с обороной

Вероятнее всего, основная борьба за Кубок Гагарина вновь будет между «Ак Барсом», СКА и ЦСКА – это самые сбалансированные команды лиги. Армейцы намерены в очередной раз защитить чемпионский титул. Они не понесли серьёзных потерь летом, зато потенциально решили вопрос со стартовым вратарём. СКА придётся сложнее, так как состав сильно обновился и первое время предстоит налаживать игровые связи. Ротенбергу придётся полагаться не столько на систему, сколько на класс.

«Ак Барс», в свою очередь, имеет ряд преимуществ. Казанцы в нападении не слабее конкурентов, а проблемы с защитой способен грамотно решить Зинэтула Билялетдинов. В Восточной конференции «Ак Барс» заметно превосходит другие клубы, промежуточная цель – дойти до финала и учесть ошибки прошлого. Сразу после возвращения Билялетдинову не хватило совсем немного, чтобы вернуть клуб на вершину, теперь он доведёт дело до конца.

Ставка: «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина за 5.50.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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