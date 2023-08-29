«Интер Майами» — «Нэшвилл». Остановить Месси? Это нереально!

31 августа состоится матч МЛС «Интер Майами» – «Нэшвилл». Начало игры – в 2:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «музыки» оценивается в 5.30. Поставить на ничью можно за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона американской МЛС «Интер Майами» — «Нэшвилл» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» – «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Нэшвилл» (31.08.2023)

На прошлой неделе Лионель Месси дебютировал за «Интер» в МЛС. С момента прихода аргентинца в составе клуба дела пошли на поправку. В игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» «цапли» считались андердогами, но уверенно набрали три очка, выиграв со счётом 2:0, а второй гол забил чемпион мира.

В сентябре Херардо Мартино лишится своего главного козыря. Месси вызван в сборную Аргентины, а в МЛС на матчи сборных перерыв не делают. Поэтому не менее трёх встреч «цаплям» придётся отыграть без Лионеля. Ситуация усугубляется тем, что отставание от топ-9 у них составляет 11 очков.

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«Интеру» нельзя терять очки, если он хочет попасть в плей-офф. Месси нужно будет постараться, чтобы обеспечить ещё одну победу, прежде чем уехать в сборную. Так он хоть немного упростит жизнь своим одноклубникам. Терять очки в матче с «Нэшвиллом» нельзя ещё и потому, что это один из конкурентов в борьбе за плей-офф.

Именно с «Нэшвиллом» «цапли» сыграли в финале Кубка лиг около 10 дней назад. Тот матч завершился ничьей со счётом 1:1 в основное время, а серия пенальти затянулась настолько, что бить пришлось вратарям. Дрейк Коллендер был точен, а Эллиот Паникко забить не смог, и трофей достался «цаплям». Тогда «Нэшвилл» по игре ничуть не уступал.

«Интер» будет играть на домашнем стадионе, а в МЛС поддержка болельщиков влияет на результаты. «Цапли» в матчах на своём поле заработали 14 очков, а на выезде – в два раза меньше. У «Нэшвилла» ситуация ещё интереснее – дома 26 очков, а на выезде – всего 12.

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После встречи с «Интером» в финале Кубка лиг неудачи «Нэшвилла» не закончились, и он потерпел разгромное поражение от «Атланты» — 0:4. Не факт, что «цапли» так же уверенно проедутся по сопернику, но всё может быть. Они не зря считаются фаворитами матча.

В последних матчах хозяева подтянули игру в обороне, и это положительно сказалось на результатах. После прихода Месси у «Интера» проблем уже не было. Он может на равных играть с топами МЛС. А «Нэшвилл» на выезде выглядит плохо. Стоит присмотреться к ставке на победу «Интера» с форой (-1.5).

Недавно про показатели Месси высказался Ди Мария. Он с уважением сказал: «Гном, ты обезумел, остановись», но кто сможет это сделать? Он забивает со штрафных, отправляет классные навесы и проводит шикарные комбинации со своими партнёрами: Бускетсом и Альбой.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона американской МЛС «Интер Майами» — «Нэшвилл» 31 августа 2023 года

«Интер» хоть и находится в турнирной таблице гораздо ниже соперника, но смотрится лучше. Плюс не забываем про то, что «цапли» играют дома и для них это будет большим преимуществом. Сложно сказать, на что здесь может рассчитывать «Нэшвилл». Скорее всего, он уедет домой с поражением. Предлагаем поставить на победу «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.50.

Ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1.5) за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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