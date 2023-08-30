«Будё-Глимт» — «Сепси». Никита Хайкин выполнит свою задачу

Ни в одном из 12 последних домашних матчей «свёрла» не проиграли. В восьми из этих игр россиянин отстоял на ноль!

31 августа состоится ответный матч плей-офф Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Сепси». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «свёрл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Сепси» оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Сепси» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — «Сепси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Сепси» (31.08.2023)

Совсем скоро стартует групповой этап Лиги конференций. На 31 августа запланировано множество ответных игр раунда плей-офф турнира. Среди прочих выделяется матч между «Будё-Глимт» и «Сепси». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Первый матч, проходивший в Румынии, ознаменовался результативной ничьей — 2:2. «Будё-Глимт» смотрелся на порядок предпочтительнее соперника, выиграв по владению мячом и острее атаковал. По ходу встречи «свёрла» дважды упускали преимущество. Оба мяча они пропустили с пенальти.

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В преддверии ответной встречи подопечные Хьетиля Кнутсена выглядят явными фаворитами. За шесть лет специалист сделал из аутсайдера чемпионата Норвегии клуб, который стабильно и весьма успешно выступает в еврокубковых турнирах. Он демонстрирует прекрасную, бесстрашную и атакующую игру, на характере побеждает обладающие большими ресурсами команды.

По итогам позапрошлого розыгрыша Лиги конференций «свёрла» добрались до 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира — «Роме» (2:1 и 0:4). В минувшем сезоне они дошли до раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором уступили загребскому «Динамо» (1:0 и 1:4 ДВ).

На предыдущих стадиях текущего розыгрыша Лиги конференций подопечные Кнутсена уверенно победили «Богемианс» (3:0 и 4:2) и «Пюник» (6:0 по итогам двух матчей). Не последнюю роль в успехах сыграл Никита Хайкин. Российский голкипер уже отнюдь не первый год защищает ворота «свёрл».

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В том числе благодаря стараниям Хайкина «Будё-Глимт» выиграл золотые медали в двух из трёх последних розыгрышей норвежского первенства. Сейчас «свёрла» идут за третьим чемпионством. Они возглавляют турнирную таблицу. У идущего следом «Викинга» столько же очков, но хуже индивидуальные показатели.

«Сепси» не так силён и успешен, как «Будё-Глимт». За последние семь сезонов он впервые добрался до раунда плей-офф в еврокубковых турнирах. Максимум, что красно-белым удавалось ранее — дойти до третьего квалификационного раунда Лиги конференций — в прошлом сезоне. Дальше их не пустил «Юргорден» (2:6 по сумме двух встреч).

В текущем розыгрыше турнира «Сепси», откровенно говоря, повезло зайти так далеко. Во втором квалификационном раунде он обыграл крайне неудачно начавший сезон софийский ЦСКА (6:0 по сумме двух матчей). Затем красно-белые победили «Актобе» (1:1 и 1:0), причём в первой встрече сравняли счёт в самой концовке.

Также стоит отметить, что не лучшим образом дела у подопечных Ливиу Чеботариу идут в чемпионате Румынии. Они располагаются лишь на седьмом месте в турнирной таблице. Да, у «Сепси» есть несколько матчей в запасе, но нет никакой уверенности в том, что он наберёт в них очки.

В пяти встречах румынской лиги красно-белые обыграли только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы «Университатя Крайова 1948» (1:0) и «Динамо» Бухарест (3:0). Вничью они сыграли с впервые за долгое время время вернувшимся в элитный дивизион «Оцелулом» (1:1), «Рапидом» из Бухареста (0:0) и «Германштадтом» (1:1).

Поставить на то, что подопечные Кьетиля Кнутсена победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. У «Будё-Глимт» весьма надёжная оборона. В 24 матчах этого сезона он пропустил только 26 мячей, а сам при этом забил 63 гола.

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Большое преимущество «свёрлам» даёт то, что встреча состоится в Норвегии. Ни в одной из 12 последних игр в Лиге конференций на домашнем стадионе они не уступили, и ничья при этом всего одна. В восьми из этих встреч Хайкин отстоял на ноль, хотя в соперниках было немало сильных команд.

Самое время улучшить статистику. У красно-белых не такая уж и мощная линия атаки. В 45 последних матчах чемпионата Румынии они забили всего 63 гола, причём только 27 из них пришлись на гостевые встречи.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Сепси» 31 августа 2023 года

Поддержка домашних трибун даёт «Будё-Глимт» солидное преимущество. В Норвегии он практически неуязвим. Думается, Никита Хайкин оформит очередной «сухой» матч. Первая игра показала, что у «Сепси» гораздо хуже поставлена командная игра. Забивают они не часто, тем более на выезде. Предстоящая встреча, скорее всего, пройдёт строго под диктовку подопечных Кнутсена. Предлагаем поставить на то, что «свёрла» выиграют под ноль.

Ставка: «Будё-Глимт» победит и не пропустит за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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