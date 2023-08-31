Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 10.6: Андрей Лунёв принесёт удачу новому клубу

31 августа пройдут очередные матчи отбора в Лиге Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Лудогорец»

«Аякс» решил все проблемы по выходу в групповую стадию Лиги Европы уже в первом матче. Выездная победа со счётом 4:1 оставляет сопернику лишь призрачные шансы даже на овертайм. Клуб из Нидерландов действовал мощно и смял «Лудогорец», забив к 50-й минуте четыре мяча в ворота Сержио Падта.

«Лудогорец» понимает, что вряд ли способен на сенсацию, поэтому отправляется в Амстердам с целью провести яркий матч. В первом матче не удалось воспользоваться преимуществом домашней арены, поскольку защита сыграла из рук вон плохо.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Все понимают, что исход двухматчевого противостояния уже ясен. Остаётся сыграть без давления и продемонстрировать атакующие навыки. Ждём продолжения голевого фестиваля и заиграем ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.93.

Прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпия»

«Карабах» сделал очень важный шаг для выхода в групповой этап Лигу Европу, одержав гостевую победу со счётом 2:0. Чемпион Азербайджана в равной игре грамотно реализовал свои моменты и смог выиграть всего в пятый раз за последние 13 гостевых матчей в еврокубках. При этом на своём стадионе «Карабах» не проигрывает с февраля 2022 года, когда в Баку приезжал французский «Марсель». С тех пор азербайджанский клуб сыграл 12 домашних матчей, в которых одержал шесть побед при шести ничьих. При этом в пяти из шести последних домашних матчей во всех турнирах «Карабах» пропускал.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Олимпия» после поражения от «Карабаха» проиграла ещё и матч чемпионата Словении, уступив «Целе» со счётом 2:4. Это поражение стало для «Олимпии» четвёртым в последних пяти встречах. Игра на два фронта даётся словенскому чемпиону с трудом. После дальней дороги в Баку шансов даже на минимальный успех нет. Поставим на победу хозяев с форой (-1.5) за 2.85.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» – «Динамо» Загреб

Уже в первой игре «Динамо» было ослаблено потерями лидеров, но смогло отыграть очень мощно, особенно если сравнивать с предыдущими, невыразительными результатами. После победы над «Спартой» Сергей Якирович добавил в актив ещё три очка в игре со своей бывшей командой «Риекой», это тоже вполне можно отнести к достижениям, так как соперник был серьёзный.

«Спарта» между матчами с «Динамо» спокойно обыграла «Карвину». Бриан Приске применил ротацию, а его команда около получаса была в меньшинстве, но это не помешало ей набрать три очка. Чемпион Чехии очень сильно рискует провалиться в квалификации. Сначала, уступив «Копенгагену», пражане вылетели из Лиги чемпионов, а сейчас в шаге от вылета и из Лиги Европы, так как отыграть два мяча у «Динамо» — та ещё задача.

«Спарта» в этом сезоне была действительно хороша только в чемпионате, стабильно обыгрывая середняков и аутсайдеров. В матчах с мощными «Копенгагеном» и «Динамо» она смотрелась совсем неубедительно. Сейчас чехи вынуждены рисковать и идти вперёд, а хорваты этим с радостью воспользуются и будут ловить их на ошибках. Велика вероятность, что даже в гостях «Динамо» не проиграет, а поставить на это можно за 1.92.

Экспресс на матчи 31 августа

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Аякс» — «Лудогорец» за 1.92.

Ставка 2: победа «Карабаха» в матче с «Олимпией» с форой (-1.5) за 2.85.

Ставка 3: «Динамо» Загреб не проиграет «Спарте» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.85 Х 1.93 = 10.6.