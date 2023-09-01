«Краснодар» — «Спартак». Гильермо Абаскаль не ограничится разгромом «Динамо»?

2 сентября состоится матч 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 2 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (02.09.2023)

С каждым очередным матчем РПЛ становится всё интереснее. Интриги, неожиданные результаты – всё это нравится болельщикам. В матче 7-го тура РПЛ 2 сентября 2023 года на стадионе «ФК Краснодар» пройдёт встреча между «Спартаком» и «Краснодаром». Начало игры – не ранее 20:00 мск.

Игра на старте нового сезона «быков» вызывает только положительные эмоции. Команда после шести матчей чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. Чёрно-зелёные одержали победы над «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбургом» (2:0). В остальных двух встречах «Краснодар» сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0).

Отличная игра в обороне – всего два мяча пропустил клуб, а забил девять. Сперцян записал на свой счёт три гола, сделав два ассиста. Однако в Кубке России результаты «быков» совершенно иные – два поражения и одна победа, но над слабым «Пари НН» (1:0). Проиграли чёрно-зелёные как раз «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4). Смогут ли взять реванш у красно-белых?

На старте нового сезона подопечные Гильермо Абаскаля вызвали всеобщее восхищение. Они одержали три победы подряд в РПЛ, обыграв «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), а также выиграли в двух кубковых встречах – у «Краснодара» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Замечательная игра в атаке, быстро адаптировавшийся Бонгонда, а также набравшие оптимальную форму Соболев и Промес.

Однако всему этому пришёл конец. «Спартак» не может выиграть на протяжении трёх матчей чемпионата России. За этот отрезок он потерпел поражения от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3). Зато с «Ахматом» сыграл вничью со счётом 0:0. И хоть многим не понравился результат, в нём клубу удалось впервые с начала сезона сыграть «на ноль» в официальных встречах. Затем в Кубке страны красно-белые разгромили «Динамо» (4:1). Все четыре мяча «гладиаторы» забили уже в первом тайме, а второй провели в обороне, пропустив гол.

В последнее время Абаскаль позволяет себе делать эксперименты с составом. Всех удивила основа в матче с «Зенитом». Зачем проводить ротацию в таком важном матче? Однако последние результаты понемногу вселяют уверенность в том, что Гильермо всё делает правильно и находится на верном пути. Победа над «быками» может быть гораздо важнее, чем игра с «Зенитом».

В трёх последних официальных очных встречах между клубами побеждали красно-белые, причём стабильно забивая не менее двух голов. В двух из этих игр «Спартак» пробивал тотал больше 3.5 мяча. Ставить на победу подопечных Абаскаля было бы опрометчиво, всё-таки команда Ивича выглядит очень стабильной и неуступчивой. А вот на то, что гости забьют больше 1.5 мяча – можно. Ставки на этот исход принимают в «Фонбет» за 2.30, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ожидаем, что матч будет результативным, как и последние очные встречи. Однако победа в дерби над «Динамо» явно вселяет уверенность в подопечных Абаскаля. Они провели великолепную игру, но зря во втором тайме ушли в защиту. Если с «быками» не станут отсиживаться в обороне, то обязательно наберут очки.

Прогноз и ставки на матч «Краснодар» — «Спартак» 2 сентября 2023 года

«Краснодар», возглавляющий турнирную таблицу РПЛ, станет лакомым кусочком для «Спартака», который на днях разгромил «Динамо» в дерби. Если Абаскаль не будет делать экспериментов, выпустит всю мощнейшую атаку и не заставит клуб держать мяч, то у него получится выиграть у подопечных Ивича. На стороне красно-белых также результаты последних очных игр, в которых москвичи забивали минимум по два гола в ворота «быков». Поэтому ставим на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.30 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 4.18.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.18.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.75.

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