«Урал» — «Ахмат». Гончаренко и Ромащенко не разочаруют

От тренеров и команд стоит ждать обоюдоострого футбола. Это и нужно болельщикам.

2 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ахмат». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» 2 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Урал» — «Ахмат» (02.09.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатах новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже шесть туров. 2 сентября состоятся матч, который откроет программу 7-го тура. На стадионе «Екатеринбург Арена» «Урал» примет «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

В стартовых пяти турах РПЛ «Урал» не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Пари НН» (0:0), обыграл ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0), «Спартак» (3:2) и «Балтику» (1:0). Казалось, оранжево-чёрные набрали отменный ход, но разгромное поражение во встрече последнего тура с «Зенитом» (0:4) вернуло их с небес на землю.

Подопечные Виктора Гончаренко спустились на третью строчку в турнирной таблице. После этого они ещё и проиграли «Рубину» (1:2) в Кубке России. Белорусский специалист уверил, что спада в игре команды нет. Наставник подчеркнул, что не наблюдает кризиса и неуверенности в действиях футболистов.

По мнению Гончаренко, предпосылок к тому, чтобы говорить о чём-то плохом, нет. С одной стороны, это действительно так. Во встречах с «Зенитом» и «Рубином», екатеринбуржцы выступали на выезде. Матч с казанцами стал для них третьим на выезде подряд за последние 10 дней.

Ещё раньше у екатеринбуржцев была непростая игра с красно-белыми. Она проходила на очень высокой скорости. Видимо, екатеринбуржцы не успели толком восстановиться. В матче с «Зенитом» им явно не хватало энергии и боевого настроя. Поможет ли домашний стадион вернуться в победную колею?

У «Ахмата» всё с точностью до наоборот. Он начал сезон очень плохо. В стартовых четырёх турах РПЛ грозненцы победили только «Сочи» (2:1). Уступили они «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2). Также проиграли «Зениту» (0:2) и «Балтике» (0:2) в Кубке России.

Руководство «Ахмата» решило прибегнуть к смене главного тренера. Сергей Ташуев, под руководством которого команда по итогам прошлого сезона заняла пятое место и установила клубный рекорд по количеству набранных очков в РПЛ, был отправлен в отставку. Его должность занял Мирослав Ромащенко, работавший долгое время в тренерском штабе Станислава Черчесова.

Кажется, с выбором наставника боссы «Ахмата» не прогадали. Приход Ромащенко воодушевил команду. В последних двух турах РПЛ она разгромила «Оренбург» (4:0) и сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) на выезде. Также в Кубке России победила «Крылья Советов» (3:1).

При Ромащенко у грозненцев заметно улучшилась игра в атаке. В этих трёх матчах они нанесли целых 40 ударов, 19 из которых пришлись в створ. Однако и сам «Ахмат» позволил нанести по своим воротам целых 36 ударов, 14 из которых пришлись в створ. Лишь благодаря плохой реализации соперников и стараниям Гиорги Шелии они пропустили за эти три игры только один мяч.

На наш взгляд, при таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.88. Во встрече со «Спартаком» на домашнем стадионе екатеринбуржцы нанесли целых 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ, и забили три мяча. Думается, поддержка родных трибун поможет им прийти в себя.

Лишь в 2 из 14 последних матчей в чемпионате России в качестве хозяев екатеринбуржцы уходили с поля без забитых мячей. Имеющим проблемы оборонительного характера грозненцам они наверняка сумеют забить как минимум один гол. В то же время очень велика вероятность, что «шмели» и сами пропустят.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» 2 сентября 2023 года

Возвращение на домашнюю арену должно дать «Уралу» дополнительный импульс. Думаем, он выступит на порядок лучше, чем в матчах с «Зенитом» и «Рубином». «Ахмат» всё ещё слишком многое позволяет у своих ворот. Поэтому в гол екатеринбуржцев верится без особого труда. Однако и сами они наверняка пропустят. Грозненцы находятся на подъёме, который вызван сменой тренера. Они демонстрируют отменную игру в атаке, много забивают и добывают хорошие результаты.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.88.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак» с коэффициентом 2.13.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.75.