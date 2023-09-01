«Крылья Советов» — «Факел». Вадим Евсеев рискует работой

2 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех воронежцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» 2 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» (02.09.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатах новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже шесть туров. На 2 сентября запланированы четыре матча 7-го тура. В одном из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В шести матчах чемпионата России «Крылья Советов» уступили только «Рубину» (1:2) на выезде. Также они сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1). Победили подопечные Игоря Осинькина сначала «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1), а затем «Балтику» (2:1).

Плохо дела у самарцев идут разве что в Кубке России. Они обидно проиграли «Балтике» (2:3), «Зениту» (0:1) и раздухарившемуся «Ахмату» (1:3). Шансы на выход в плей-офф у «Крыльев Советов» ещё есть, но небольшие. Впрочем, это вряд ли сильно расстраивает болельщиков и Осинькина.

Во встрече с «Ахматом» наставник выпустил совсем молодых, а также получавших ранее совсем мало игрового времени футболистов. Нашлось место в стартовом составе даже для 17-летнего полузащитника Ивана Бобра, который не провёл ещё ни одного матча в РПЛ. В игре с грозненцами он отыграл 67 минут.

Судя по всему, Осинькин решил поберечь силы основного состава для того, чтобы преуспеть в первенстве. В прошлом сезоне самарцы неплохо выступили в Кубке России, но чуть не вылетели в Первую лигу. Выводы были сделаны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» демонстрируют отменный атакующий футбол и идут в лидерах по ожидаемым голам. Летние трансферы помогли Осинькину решить главную проблему, которая перечёркивала все его старания в прошлом сезоне. У «Крыльев Советов» наконец-то наладились дела с реализацией. В шести матчах они забили 14 мячей.

«Факел» в текущем розыгрыше чемпионата России обыграл только «Пари НН» (2:0) на домашнем стадионе. Причём оба гола он забил после того, как соперник остался в меньшинстве. Также воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). Проиграли они «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4), «Балтике» (1:2) и «Зениту» (0:2).

В Кубке России «огнеопасные» уступили «Сочи» (1:3), обыграли ЦСКА (2:0) и потерпели поражение от «Оренбурга» (0:1). Результаты и так плохие, а тут ещё и получил серьёзную травму приобретённый «Факелом» летом защитник Фёдор Кудряшов. Он сломал ребро во время матча с оренбуржцами и был заменён на 63-й минуте.

Сообщается, что срок восстановления Кудряшова составит до трёх недель. Без защитника, который с ходу стал основообразующим, в предстоящем матче сине-белым будет нелегко. Поставить на победу «Крыльев Советов» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Вадиму Евсееву остаётся только посочувствовать. Его подопечные демонстрируют очень качественный командный футбол. В матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом», воронежцы смотрелись ничуть не хуже соперников. В некоторых компонентах они даже были сильнее.

Однако нехватка резервов и проблемы с завершением портят «огнеопасным» всю малину. На выезде им вряд ли удастся отобрать очки у «Крыльев Советов». В 18 последних матчах в РПЛ в качестве гостей воронежцы выиграли только дважды и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только 16 мячей, а пропустили — 32.

Конечно, у воронежцев имеется дополнительная мотивация. Очки нужны как никогда, ведь в случае ещё одного поражения шансы Вадима Евсеева продолжить работу главным тренером «Факела» заметно снизятся. Тем не менее в победу самарцев верится больше. Команда набрала очень хороший ход. Теперь всё будет иначе.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» 2 сентября 2023 года

У «Крыльев Советов» лучше результаты, эмоциональный фон и комплектация состава. Неудачи в Кубке России ничего не значат. Самарцы сконцентрированы на РПЛ. На домашнем стадионе у них есть все шансы обыграть ослабленный потерей ведущего защитника «Факел». У «огнеопасных» большие проблемы с выездными матчами и реализацией моментов. У них те же сложности, что были у команды из Самары в прошлом сезоне. Сине-белые демонстрируют приятный глазу футбол, но не забивают и проигрывают.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 1.82.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак» с коэффициентом 2.13.