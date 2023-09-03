«Лада» — СКА. Роман Ротенберг может быть спокоен

В этом матче вряд ли его ждут проблемы. Тольяттинцы ещё слишком сырые.

4 сентября состоится матч КХЛ «Лада» — СКА. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Шансы тольяттинцев оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лада» — СКА 4 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лада» — СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.45. На победу петербуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.32. Ставки на победу в матче тольяттинцев идут за 3.35.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Лада» — СКА (04.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Пришло время для хоккея. 4 сентября 2023 года в КХЛ запланировано большое количество интересных матчей. В одном из них на арене «Лада-Арена» в Тольятти «Лада» будет играть со СКА. Начало игры – не ранее 18:00.

Этого момента ожидали все тольяттинцы, и вот «Лада» вернулась в КХЛ, чтобы конкурировать с сильнейшими клубами. Команду возглавил Олег Браташ, имеющий большой опыт тренерской карьеры. Естественно, что выступать в Континентальной хоккейной лиге составом из ВХЛ было нельзя, поэтому клуб полностью обновился.

В межсезонье команда провела восемь матчей, выиграв только четыре из них, но три в основное время. Победить удалось «Ак Барс» (3:2), «Химик» (3:2), «Нефтехимик» (3:2) и «Металлург» Мг (5:4 ОТ). Интересно, что все победы были очень близкими и явно дались клубу с трудом. Перед стартом регулярного сезона «Лада» потерпела поражение всухую от «Трактора» (0:3).

СКА продолжает преследовать только одну цель – победа в Кубке Гагарина. Для этого Роман Ротенберг пополнил состав клуба опытными и важными хоккеистами, но с потерей некоторых пришлось свыкнуться. Например, уход Дмитрия Яшкина, лучшего бомбардира КХЛ минувшего сезона, явно скажется на общей результативности. Зато удалось переманить звёзд «Авангарда» — Сергея Толчинского, Павла Дедунова и Арсения Грицюка.

Межсезонье началось для «армейцев с Невы» с трёх поражений и одной победы, но затем команда выдала серию из четырёх выигранных матчей. СКА обыграл «Автомобилист» (5:2), «Сочи» (4:3), «Сибирь» (6:3) и «Северсталь» (4:2). Таким образом, в каждой из этих встреч петербуржцы забрасывали минимум четыре шайбы, но пропускали не менее двух.

Уже в первой встрече нового сезона команде Ротенберга попался непростой соперник – «Динамо». Большие опасения у болельщиков могли быть связаны с Никитой Гусевым, который плохо расстался со СКА и перебрался в состав бело-голубых. Но на деле он ничего сделать не смог, и петербуржцы выиграли со счётом 2:1. Толчинский забросил одну шайбу и отдал голевую передачу. Второй гол забил Хайруллин в большинстве.

«Лада» отметила своё эпичное возвращение поражением от «Трактора» со счётом 1:2. Команда забросила первой и удерживала минимальный счёт до 44-й минуты, после чего посыпалась и пропустила два гола. Челябинцы отпраздновали волевую победу. Однако встреча получилась очень нервной, и на двоих клубы заработали 34 минуты штрафного времени.

Олег Браташ был недоволен плохой реализацией, ведь «Лада» забила один гол на 35 бросков. Он также отметил, что канадцы пополнили состав недавно и не успели сыграться. Это действительно так, во взаимодействии тольяттинцам ещё предстоит прибавлять. Алтыбармакян в своём послематчевом интервью решил напомнить болельщикам, что команда готова биться с любым соперником. А как насчёт СКА?

У тольяттинцев недостаточно опыта выступлений в КХЛ, состав новый, и ему предстоит продолжать наигрывать связки, искать взаимопонимание, а Олегу Браташу, возможно, придётся пересобрать звенья. У СКА нет таких проблем, а с приходом Толчинского и других хоккеистов дела пошли в гору. Ставим на победу петербуржцев с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Лада» — СКА 4 сентября 2023 года

«Лада» начала сезон с поражения и не выглядела готовой к КХЛ после предсезонных матчей. Кажется, у Олега Браташа будет ещё много работы. А вот СКА – полная противоположность. Команда и так из года в год является одним из лидеров лиги, а в это межсезонье пополнила состав звёздными хоккеистами. Также недавно Ротенберг похвалил Арсения Грицюка, сказав, что у него бросок уровня НХЛ – точный и быстрый. А Толчинский в первом же матче отдал передачу и забил гол. Мы считаем, что СКА выиграет с отрывом минимум в две шайбы.

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 2.00.