Даниил Медведев — Алекс де Минор. Реванш за поражение в Торонто состоится

Австралиец в прошлом месяце остановил россиянина, но ответ не заставит себя ждать.

4 сентября 2023 года Даниил Медведев и Алекс де Минор сыграют в матче четвёртого круга US Open в Нью-Йорке (США). Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Успех австралийского теннисиста оценивается в 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Алекс де Минор 4 сентября 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Даниил Медведев — Алекс де Минор получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.82, а тотал меньше 36.5 гейма — за 1.94. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.93.

Анализ и прогноз на матч Даниил Медведев — Алекс де Минор (04.09.2023)

В мужской турнирной сетке US Open остались два россиянина: Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Поэтому к матчу третьей ракетки мира с австралийским теннисистом Алексом де Минором приковано огромное внимание болельщиков.

К старту последнего в сезоне-2023 турнира «Большого шлема» Медведев готовился основательно. Он не форсировал переход на хардовое покрытие и принял участие в двух турнирах: Торонто и Цинциннати. Максимум чего добился Даниил — четвертьфинал «Мастерса» в Канаде.

Любопытно, что именно Алекс де Минор встал непреодолимой преградой на пути россиянина. Австралиец выиграл в Торонто со счётом 2:0 (7:6, 7:5), но победа досталась с большим трудом. Кроме того, он сократил отставание от Медведева в личных встречах — пока третья ракетка мира впереди (4-2).

Победитель US Open 2021 года в 1/16 финала сыграл с Себастьяном Баэсом. Аргентинец находится на пике карьеры — незадолго до начала турнира в Нью-Йорке он выиграл два титула подряд, причём на разных покрытиях! Подобным достижением мало кто может похвастаться в АТР.

Матч с Баэсом, несмотря на победу со счётом 3:0 (6:2, 6:2, 7:6), оказался для Медведева непростым испытанием, хотя многие эксперты предсказывали лёгкую прогулку для россиянина. Например, четырёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде Елена Веснина советовала Даниилу экономить силы для более статусных соперников.

Аргентинец оказался «крепким орешком» и заставил третью ракетку мира изрядно понервничать и выложиться на 100% ради победы. Особенно трудно пришлось Даниилу в третьем сете, когда Баэс повёл в счёте 5:2. Но тут на помощь Медведеву пришёл дождь — игру приостановили на несколько минут, что позволило россиянину изменить сценарий матча и выиграть на тай-брейке.

В следующем раунде первая ракетка России сыграет с 24-летним Алексом де Минором, который находится на 13-й строчке в рейтинге АТР. Австралиец набрал хороший ход на US Open и отдал соперникам только один сет за три матча.

Алекс явно может занести сезон-2023 себе в актив. Он выиграл престижный турнир в Акапулько и трижды выходил в финал. Австралиец считается одним из наиболее вероятных участников Итогового турнира АТР, причём это будет дебютом для де Минора.

На турнире в Нью-Йорке соперник Медведева демонстрирует теннис высокого уровня. Австралиец старается доминировать в каждом матче — с Николасом Харри он набрал 86 из 140 очков за всю игру.

Даниил Медведев — наиболее вероятный победитель матча. Россиянин находится в отличных физических кондициях и предельно мотивирован. В технике игры на харде он намного превосходит соперника, который предпочитает корты с травяным покрытием. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева с форой (-4.5) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч US Open Даниил Медведев — Алекс де Минор 4 сентября 2023 года

На пресс-конференции после игры с Баэсом первая ракетка России сказал, что рад завершению встречи раньше, чем в четыре часа утра. Теперь у россиянина матч пройдёт днём, но вряд ли это каким-то образом меняет соотношение сил соперников. На харде Даниил, который находится в оптимальной форме, превосходит де Минора и возьмёт убедительный реванш за поражение в Торонто. Вот и сделаем ставку на то, что Даниил выиграет с форой (-4.5).

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-4.5) за 1.89.