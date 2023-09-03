«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Заварухин и Козлов на одной волне

4 сентября состоится матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы уфимцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 4 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.03. На победу екатеринбуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.70. Ставки на победу в матче уфимцев идут за 2.13.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (04.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Пришло время для хоккея. 4 сентября 2023 года в КХЛ запланировано большое количество интересных матчей. В одном из них на арене «Уралец» «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Начало игры – не ранее 17:00.

В минувшем сезоне екатеринбуржцы выбыли уже на стадии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу». Николай Заварухин остался в должности главного тренера и готовил команду к началу нового розыгрыша КХЛ. Клуб постарался ограничиться минимальным количеством переходов в межсезонье, видимо, рассчитывая на стабильность и сыгранность.

Ушли голкиперы Игорь Бобков и Юхан Маттссон, покинули расположение «Авто» такие защитники, как Алексей Василевский и Александр Щемеров. Есть потери и в нападении – Дмитрий Жукенов и Павел Куликов решили сменить прописку. На замену ушедшим вратарям в клуб из Екатеринбурга перешёл Евгений Аликин и уже дебютировал в официальной встрече.

Начинать регулярный сезон подопечным Заварухина пришлось с обидчиком минувшего плей-офф – «Металлургом». Команда первой забросила шайбу и держала счёт 1:0 до третьего периода, пока не пропустила два гола. Однако «Автомобилист» не растерялся и сравнял счёт почти за пять минут до финальной сирены. Победную шайбу в овертайме забросил Джесси Блэкер.

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне тоже закончил свой путь в плей-офф на 1/8 финала, не сумев пройти «Адмирал». Виктор Козлов остался главным тренером команды и провёл неплохую предсезонку. В семи встречах клуб одержал четыре победы, но незадолго до старта регулярного сезона потерпел два поражения – от «Локомотива» (1:5) и «Авангарда» (2:3).

Летом уфимцев покинули такие хоккеисты, как Андрей Кареев, Виктор Антипин и Александр Кадейкин. Зато состав «Салавата Юлаева» пополнили Александр Самонов, Динар Хафизуллин, Матвей Гуськов, Александр Шаров, Даниил Огирчук, Вчеслав Лещенко и ещё несколько важных хоккеистов. Пока сложно сказать, как будут идти дела у уфимцев дальше, но в первой встрече они одержали победу.

Обыграть удалось «Барыс» со счётом 3:2, но сам матч простым не получился. К 46-й минуте «Салават Юлаев» вёл с преимуществом в три шайбы, но чуть было его не упустил. Казахстанскому клубу удалось отыграть два гола, но были неплохие шансы сравнять счёт. Дебютировал за уфимцев Самонов и удостоился похвалы от наставника. Если бы не его игра на последнем рубеже, то быть овертайму.

Уфимцы одержали победу в пяти последних официальных матчах над «Автомобилистом», но две – за пределами основного времени. Только в одном из них забрасывалось больше 4.5 шайбы. Нет поводов предполагать, что этот матч получится ярким и зрелищным. Команды пополнились неплохими вратарями, особенно «Салават Юлаев», а также надёжно действуют в обороне.

Есть вероятность, что 60 минут им будет мало для выявления победителя. В первых играх регулярного сезона клубы продолжают присматриваться друг к другу, где-то обнаружатся недочёты, проблемы с составом, взаимопониманием – это всё пища для размышлений тренерского штаба. Рекомендуем поставить на ничью за 3.85.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 4 сентября 2023 года

Первые матчи регулярного сезона для обеих команд получились очень близкими. «Автомобилист» выиграл только в овертайме, а «Салават Юлаев» чуть не упустил преимущество в три шайбы. Есть ещё над чем поработать тренерскому штабу команд. Даже очные встречи свидетельствуют о том, что игры между уфимцами и екатеринбуржцами не получаются простыми. Отсюда ставка на ничью с основное время за 3.85.

Ставка: ничья за 3.85.